Обман: парламент пообещал по 600 лей пенсионерам и по 200 лей детям, но не сможет дать эти деньги

Парламент принял в четверг в первом чтении законопроект о предоставлении в Пасхе 600 леев ($35) пенсионерам и инвалидам, получающим не более 2 тыс. леев в месяц.

Как передает "ИНФОТАГ", депутат от Демократической партии Валентина Ротару сообщила, что речь идет, по меньшей мере о 600 тыс. граждан, из которых 491 тыс. - пенсионеры по возрасту. Для выплаты единовременного пособия понадобится порядка 360 млн. леев ($21 млн.).

Депутат от Либеральной партии Роман Боцан считает, что демократы, инициируя подобный законопроект, преследуют электоральные цели, поэтому оппозиции следует потребовать удвоить пособие - "ведь граждане заслуживают большего".

Автор законопроекта пообещала, что предложение либералов будет рассмотрено в парламентской комиссии во время подготовки ко второму чтению.

Депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман обратил внимание, что правительство не дало заключение по законопроекту, а в самом документе нет экономического обоснования, что ставит под вопрос выполнение положений.

Парламент также одобрил в первом чтении второй социальный законопроект демократов, согласно которому дети будут получать ежемесячно получать материальную помощь от государства до совершеннолетия. Авторы пояснили, что деньгами будут распоряжаться родители или официальные опекуны ребенка.

Депутат от ЛП Михай Гимпу посетовал, что демократы инициировали "такой замечательный законопроект" только сейчас, когда он может быть принят исключительно в первом чтении. "То, что вы делаете - хорошо и красиво, однако бесполезно на сегодняшний день", - подчеркнул он, напомнив, что ранее лидер ДПМ Влад Плахотнюк предлагал, чтобы пособие детям составило 200 лей в месяц. По данным статистики, в Молдове 675 тысяч несовершеннолетних.

Парламент нынешнего созыва мог принять эти законопроекты только в первом чтении, поскольку его мандат истек 30 ноября 2018 года. Во втором чтении инициативы могут быть приняты только после формирования парламента нового состава парламента. Не исключено, что в случае прихода к власти других сил им придется отвечать за популистские социальные инициативы ДПМ, которые приняты только в первом чтении после истечения полномочий парламента.