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Здоровье
Список бесплатных лекарств будет висеть на видном месте в каждой аптеке
08.02.2019

Списки бесплатных лекарств будут висеть на виду в каждой аптеке, которая сотрудничает с Национальной компанией медицинского страхования. 

Специальные указатели в аптеках укажут посетителям, где можно приобрести бесплатные медицинские препараты. Увидев такой указатель, пациент сможет войти и получить консультацию и лекарства. Для реализации этой инициативы, правительство предусмотрело в госбюджете 60 миллионов леев.

Бесплатные лекарства застрахованным лицам выписывают семейные врачи, педиатры, эндокринологи, психиатры и невропатологи. В рецепте врач указывает действующее активное вещество.

Придя в аптеку, пациент должен показать рецепт и предъявить документ, удостоверяющий личность. Фармацевт обязан предложить пациенту бесплатный препарат. В случае, когда покупатель выбирает другое лекарство, его стоимость компенсируется на 30, 50 или 70%. 

В перечень бесплатных медикаментов включены около 150 международных наименований препаратов, которые используются при лечении наиболее распространенных заболеваний. 


 
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