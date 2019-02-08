МИД РФ официально опровергло подозрения во вмешательстве в выборы в РМ

|
|
...
|
Главная
Типично нагоняемая истерия не имеет ничего общего с действительностью.
Обвинять Российскую Федерацию в чём-то подобном в последние годы стало крайне модным, и поэтому соблазн списать свою электоральную неудачу на происки загадочных спецслужб всегда очень велик.
- На фоне стартовавшей в Молдове кампании по выборам в парламент 24 февраля обращают на себя внимание участившиеся публичные выпады в адрес России со стороны отдельных молдавских политиков. Наша страна обвиняется во вмешательстве в избирательный процесс, в попытках повлиять на результаты голосования.
Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательные процессы в Молдове. Исходим из того, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов, - заявила Захарова, слова которой приводит информагентство РИА Новости.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|