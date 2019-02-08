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МИД РФ официально опровергло подозрения во вмешательстве в выборы в РМ
08.02.2019

Типично нагоняемая истерия не имеет ничего общего с действительностью.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выступила со словами осуждения различных инсинуаций, согласно которым РФ, якобы, вмешивается в выборы в Республике Молдова.

Обвинять Российскую Федерацию в чём-то подобном в последние годы стало крайне модным, и поэтому соблазн списать свою электоральную неудачу на происки загадочных спецслужб всегда очень велик.

- На фоне стартовавшей в Молдове кампании по выборам в парламент 24 февраля обращают на себя внимание участившиеся публичные выпады в адрес России со стороны отдельных молдавских политиков. Наша страна обвиняется во вмешательстве в избирательный процесс, в попытках повлиять на результаты голосования.

Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательные процессы в Молдове. Исходим из того, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов, - заявила Захарова, слова которой приводит информагентство РИА Новости.


 
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