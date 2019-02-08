Салон молдавских вин впервые пройдет в Москве

В России впервые пройдет Салон молдавских вин, организованный Черноморским Форумом Виноделия (ЧФВ).

Салон молдавских вин состоится в субботу, 9 февраля, в знаменитом московском отеле «Метрополь». Он проводится с целью популяризации молдавской винодельческой продукции, качество которой «доказывают ведущие мировые и российские конкурсы и мнения экспертов».

- Появилось много новых брендов сухих вин, незнакомых не только российским потребителям, но и многим специалистам отрасли. Особый интерес для профессионалов и любителей представляют сейчас вина из молдавских автохтонных сортов. Участие в Салоне подтвердили известные молдавские компании, уже работающие на российском рынке. Приедут и новички с большими амбициями, которые, безусловно, удивят качеством своих вин взыскательную московскую публику, - отметили организаторы Салона из ЧФВ.

В рамках Салона предусмотрены выставка-дегустация продукции молдавских компаний; презентации компаний и мастер-классы; прием-дегустация для байеров, дистрибьюторов, импортеров, ритейлеров, рестораторов, заинтересованных в закупках молдавских вин и дивинов, а также для винных экспертов и журналистов и представителей молдавских компаний-участниц Салона; экспертный круглый стол, «Перспективы развития сотрудничества РФ и РМ в винодельческом секторе»;потребительский дегустационный конкурс «Выбор покупателя», в котором оценивать вина и дивины будут посетители по пяти категориям: «Лучшее белое вино», «Лучшее красное вино», «Лучшее розовое вино», «Лучшее игристое вино» и «Лучший Дивин», сообщает infotag.md.

Все пять лет своей деятельности Черноморский Форум Виноделия поддерживал молдавских коллег в их стремлении продвигать качественные сухие вина. Эксперты ЧФВ побывали на многих молдавских предприятиях и высоко оценивают работу коллег за последние годы. Первый Черноморский Форум Виноделия состоялся в Комрате в июле 2014 года.