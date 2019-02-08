Февральская весна: В Молдову идет резкое потепление!

В ближайшие дни в стране начнет властвовать южный циклон – с солнцем и без осадков.

Несмотря на то, что до весны ещё как минимум недели две, погода в Молдове решила порадовать жителей страны теплом, лучами солнца и сухой погодой. О приближении потепления свидетельствуют прогнозы синоптиков на ближайшие несколько дней.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 8 февраля утром ожидается небольшой мороз от -3 до -1 градусов. В течение дня потеплеет до +1° на севере, до +2 и +3 градусов в центре и на юге соответственно. Осадков не ожидается, малооблачно, ветер – умеренный.

Осадков не ожидается, малооблачно, ветер – умеренный

Существенное потепление ожидается уже в воскресенье, 10 февраля. Небо будет ясным, а комфортные +10° идеально подойдут для прогулок по улице и активному отдыху, после рабочей недели.

Температура воздуха по-тихнонько начнёт снижаться

Февральская весна не покинет Молдову и в понедельник. В первый рабочий день потеплеет до +13 градусов на юге, однако, ожидается переменная облачность, а в некоторых регионах солнце и вовсе на протяжении всего дня будет скрыто за облаками. На севере температура воздуха составит до +10°, в центре до +12 градусов. Ожидается небольшой ветер, вероятность осадков – 0%.

В субботу погода существенно не изменится, однако, этот день станет началом присшествия ранней весны.

9 февраля ожидается переменная облачность, температура воздуха к 07:00 составит около -3 градусов на севере, -2 в центральных районах и -1 на юге. К обеду ипотеплеет до +6 градусов на юге, на градус ниже ожидается в Кишинёве и на два градуса ниже на севере.

Осадов также не будет, атмосферное давление повышенно.

Небо будет ясным

Вторник, 12 февраля с самого утра и до вечера будет ясным. Температура воздуха по-тихонько начнёт снижаться, а в течении среды, четверга и пятницы ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и затяжных дождей.

БОГДАН СКОКЛЕВ