Смерть в Молдове по скайпу на глазах жены, которая была в Израиле

После смертельного эфира, Анна позвонила соседу, который и нашел бездыханное тело ревнивца.

Жуткая трагедия произошла 5 февраля в селе Вережень Теленештского района — повесился 46-летний сельчанин, отец троих детей. Труп обнаружил сосед на территории двора дома, где проживал самоубийца. По предварительным данным, он жутко ревновал жену, которая работает в Израиле и посчитал, что она ему изменяет.

Нам удалось поговорить с одним из родственников семьи Табурчан (он попросил не указывать его имя).

Сам Михаил Табурчан долгое время работал в Москве, но у него болела спина и ему пришлось вернуться на Родину. Он помог выправить жене Анне документы, сделать паспорт и примерно два года назад она уехала на заработки в Израиль. Сам он постоянной работы не имел, так, были какие приработки — кому-то помочь по хозяйству, на поле...

- Анна не изменяла Михаилу, это сто процентов! - рассказал нам источник. - У Михаила и Анны были планы на будущее, они хотели построить новый дом. За последний год Михаил стал очень ревнивым, раньше он таким не был. Первый год, когда Анна там находилась, он вообще ее не ревновал, только в последнее время. Но никаких поводов никаких оснований для подозрений не было!

Анна и Михаил были женаты девятнадцать лет. Михаил в первые годы ревновал Анну, потом на много лет перестал. Но примерно год назад Анна вышла из душа, позвонила Михаилу и забыла надеть обручальное кольцо. С того момента Михаил стал ревновать жену, причем ревность принимала маниакальные формы. Как-то Анна прислала ему меньше денег, чем обычно (она истратила их на посылку с вещами для детей), а Михаил стал ее упрекать, что, мол, она гуляет там и тратит деньги...

- 9 января Михаил уже пытался покончить с собой, полез в петлю, - продолжает наш собеседник. - Хорошо, что старшая дочь в это время была дома на каникулах и вовремя это заметила и спасла отца. Близкие хотели обратиться к психологу, но Михаил не признавался, что болен и наотрез отказался к нему пойти.

А 5 февраля примерно в полдень вторая попытка самоубийства удалась... Перед самоубийством Михаил позвонил Анне, поговорил с ней, а потом, не выключая камеры телефона, затянул петлю на шее и повесился прямо на глазах жены...

- Анна кричала, просила его этого не делать, - говорит наш источник. - Анна позвонила соседу и тот уже обнаружил Михаила мертвым... Анна до сих пор в шоке, не знает, что с ней...

Дети попросили маму не приезжать домой на похороны.

ЛЕОНИД РЯБКОВ