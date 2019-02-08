Господа соврамши: 15-летний миллионер из Кишинева, которого снял Первый канал, оказался выдумкой

Никиту Черноусова, специалиста по ремонту смартфонов и якобы зарабатывающего 77 тысяч леев в месяц, никто из специалистов не знает, а из лицея он спешно забрал документы.

Напомним, что 15-летний лицеист Никита Черноусов приехал в Москву на Первый канал и рассказал Александру Гордону в эфире передачи «Мужское и женское» о том, как открыл свой собственный успешный бизнес в Кишиневе, зарабатывает больше 77 тысяч в месяц, а недавно даже приобрел автомобиль. Мол, занимается ремонтом мобильных телефонов и оргтехники. «Раскрутился, занял нишу и сегодня лидер на рынке Кишинева. Моя задача — принимать заявки и координировать мастера с клиентом, также у меня есть партнер из РФ - его зовут Денис, ему 16 лет. У нас с ним три общих проекта, которые мы планируем в ближайшее будущее запустить».

- Учитывая наш маленький рынок, такие деньги невозможно заработать на ремонте телефонов! - уверен специалист в этой области Олег Горшков. - Тем более, как показали в передаче, он просто посредник. То есть доехал до клиента, взял телефон, может, на словах диагностировал, отвез телефон мастеру...

- Получается, сам он телефоны не ремонтировал?

- Может быть, разбирал и пытался ремонтировать, но вряд ли.

- Никита известен в Кишиневе как мастер по ремонту телефонов?

- Нет, его никто не знает. У нас в Фейсбуке есть две специализированные группы, по три тысячи человек в каждой. И никто из них Никиту не знает! В этих группах люди советуют, к какому мастеру обратиться, есть постоянные имена, популярные мастера, они полдня катаются на машине, набирают заказы. Потом до полночи ремонтируют телефоны... А этого мальчика никто никогда не называл.

- Сколько можно заработать на такой деятельности?

- Максимум, при самых лучших раскладах, ну, тысячу «баксов» в месяц. Не думаю, что больше 20 тысяч леев кто-то поднимает. Но 77 тысяч, почти четыре «штуки» долларов — это невероятно! Это абсолютный фейк!

Мы узнали, что Никита Черноусов учится в лицее имени Гоголя, и позвонили туда.

- Этот ученик, во-первых, у нас учился под другой фамилией, а, во-вторых, он не обучается сейчас в лицее, - сообщили нам учителя. - Он выбыл еще в прошлом году, и где сейчас обучается, мы не знаем.

- Он действительно так много зарабатывал?

- Он у нас был как ученик, мы не занимались с ним коммерческой деятельностью! Все, что он делал, он делал в свободное от учебы время. Не думаем, что он в школе бравировал этим и кому-то рассказывал. Дети об этом, может быть, и знали...

- А учителя об этом знали?

- Нет.

Мы готовы предоставить слово и самому Никите. Если он, на самом деле, такой гениальный бизнесмен и зарабатывает почти 4 тысячи долларов в месяц, готов ответить на наветы клеветников и тех, кто ему не верит, мы готовы предоставить ему слово на страницах газеты «Комсомольская правда» в Молдове!

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«Вы реально, что ли, поверили этому бреду? Вы бы дали телефон за кучу денег какому-то школьнику из объявления?!»

«И откуда может такой посредник в ремонте столько зарабатывать? Если бы это было так, то все бы так делали!»

«Было бы классно сделать пост, чтобы найти то место, куда он якобы относит телефон на ремонт тому, кто якобы их чинит».

«Он или очень много ремонтов делает, или очень за дорого. Но его никто не знает».

ЛЕОНИД РЯБКОВ