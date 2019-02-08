Господа соврамши: 15-летний миллионер из Кишинева, которого снял Первый канал, оказался выдумкой

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Интервью
Никиту Черноусова, специалиста по ремонту смартфонов и якобы зарабатывающего 77 тысяч леев в месяц, никто из специалистов не знает, а из лицея он спешно забрал документы.
Напомним, что 15-летний лицеист Никита Черноусов приехал в Москву на Первый канал и рассказал Александру Гордону в эфире передачи «Мужское и женское» о том, как открыл свой собственный успешный бизнес в Кишиневе, зарабатывает больше 77 тысяч в месяц, а недавно даже приобрел автомобиль. Мол, занимается ремонтом мобильных телефонов и оргтехники. «Раскрутился, занял нишу и сегодня лидер на рынке Кишинева. Моя задача — принимать заявки и координировать мастера с клиентом, также у меня есть партнер из РФ - его зовут Денис, ему 16 лет. У нас с ним три общих проекта, которые мы планируем в ближайшее будущее запустить».
- Учитывая наш маленький рынок, такие деньги невозможно заработать на ремонте телефонов! - уверен специалист в этой области Олег Горшков. - Тем более, как показали в передаче, он просто посредник. То есть доехал до клиента, взял телефон, может, на словах диагностировал, отвез телефон мастеру...
- Получается, сам он телефоны не ремонтировал?
- Может быть, разбирал и пытался ремонтировать, но вряд ли.
- Никита известен в Кишиневе как мастер по ремонту телефонов?
- Нет, его никто не знает. У нас в Фейсбуке есть две специализированные группы, по три тысячи человек в каждой. И никто из них Никиту не знает! В этих группах люди советуют, к какому мастеру обратиться, есть постоянные имена, популярные мастера, они полдня катаются на машине, набирают заказы. Потом до полночи ремонтируют телефоны... А этого мальчика никто никогда не называл.
- Сколько можно заработать на такой деятельности?
- Максимум, при самых лучших раскладах, ну, тысячу «баксов» в месяц. Не думаю, что больше 20 тысяч леев кто-то поднимает. Но 77 тысяч, почти четыре «штуки» долларов — это невероятно! Это абсолютный фейк!
Мы узнали, что Никита Черноусов учится в лицее имени Гоголя, и позвонили туда.
- Этот ученик, во-первых, у нас учился под другой фамилией, а, во-вторых, он не обучается сейчас в лицее, - сообщили нам учителя. - Он выбыл еще в прошлом году, и где сейчас обучается, мы не знаем.
- Он действительно так много зарабатывал?
- Он у нас был как ученик, мы не занимались с ним коммерческой деятельностью! Все, что он делал, он делал в свободное от учебы время. Не думаем, что он в школе бравировал этим и кому-то рассказывал. Дети об этом, может быть, и знали...
- А учителя об этом знали?
- Нет.
Мы готовы предоставить слово и самому Никите. Если он, на самом деле, такой гениальный бизнесмен и зарабатывает почти 4 тысячи долларов в месяц, готов ответить на наветы клеветников и тех, кто ему не верит, мы готовы предоставить ему слово на страницах газеты «Комсомольская правда» в Молдове!
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ЛЕОНИД РЯБКОВ
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