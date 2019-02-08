Хорошие новости: три троллейбуса на автономном ходу запустили в Яловены

С сегодняшнего дня жители Яловен смогут добираться до центра столицы на троллейбусе. Машины на автономном ходу под номером 36 отправляются в путь в 5-30 утра и работают до пол-одиннадцатого вечера. Время ожидания - примерно полчаса, однако в часы пик его обещают сократить до 15-ти минут.

Маршрут троллейбуса проложен по проспекту Штефана чел Маре, далее по улице Василе Александри и Хынчештскому шоссе. Обратно в Кишинев троллейбус едет по Хынчештскому шоссе, выезжает на Миорицу, Георге Асаки, Пан Халипа, Измаильскую и снова на проспект Штефана чел Маре.

Поездка в пределах столицы и в Яловенах будет стоит два лея, а из Яловен в Кишинев, или из Кишиневе в Яловены - четыре лея. Кондукторов обеспечат двумя видами билетов.