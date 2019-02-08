В 2018 году общая площадь теплиц в Молдове выросла вдвое

В 2018 году общая площадь теплиц, соляриев и тоннелей для производства овощей выросла вдвое и достигла чуть более 114 га.

Субсидии были предоставлены сельхозпроизводителям для строительства, улучшения и модернизации 92 объектов тепличного назначения. Почти 40 объектов было модернизировано, еще 52 – отстроено с нуля.

Были предоставлены субсидии в размере 11,3 миллиона леев. Постинвестиционные субсидии составили 30-50% от вложенных производителями денег. Они были потрачены на готовые тепличные модули, специальное оборудование и мульчирование.

Тепличный рынок Молдовы крайне нестабилен. Несмотря на то, что в 2018 году цифра тепличной площади удвоилась, она намного меньше чем, к примеру, в 2015 году.

Тогда субсидии получили 169 объектов, а в последующем 2016 – всего 59