8 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В 2018 году общая площадь теплиц в Молдове выросла вдвое
08.02.2019

В 2018 году общая площадь теплиц, соляриев и тоннелей для производства овощей выросла вдвое и достигла чуть более 114 га.

Субсидии были предоставлены сельхозпроизводителям для строительства, улучшения и модернизации 92 объектов тепличного назначения. Почти 40 объектов было модернизировано, еще 52 – отстроено с нуля.

Были предоставлены субсидии в размере 11,3 миллиона леев. Постинвестиционные субсидии составили 30-50% от вложенных производителями денег. Они были потрачены на готовые тепличные модули, специальное оборудование и мульчирование.

Тепличный рынок Молдовы крайне нестабилен. Несмотря на то, что в 2018 году цифра тепличной площади удвоилась, она намного меньше чем, к примеру, в 2015 году. 

Тогда субсидии получили 169 объектов, а в последующем 2016 – всего 59


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.