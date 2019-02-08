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Самая известная молдавская модель Ксения Дели впервые после родов оголила грудь
08.02.2019

После рождения очаровательной малышки Ксения стала еще краше. Ксения Дели относится к тем редким женщинам, которые после родов становятся еще красивее. Несмотря на то, что после родов модель несколько раздалась в ширь в бедрах, упорная Дели достаточно быстро пришла в форму и даже возобновила карьеру, вернувшись на подиум.

А на свежих снимках, которые успешная молдаванка публикует на своей странице в социальной сети выглядит сногсшибательно.

Например, недавно Дели предстала перед фанатами в стильном кожаном платье яркого-алого цвета с глубоким декольте. Постройневшая и посвежевшая Дели на зависть всем врагам на фото выглядит очень счастливой.

Новый образ

«К нашему тайному мероприятию готова», - подписала снимок красотка.  Как ни крути, а интриговать и привлекать к себе внимание Ксения Дели всегда умела.

Хороша, как ни крути!

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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