Технологии Orange Systems вдохновляет IT сообщество попробовать новый рецепт работы в IT 100 участников IT сообщества собрались в кампусе Orange {kITchen} чтобы принять участие в первом мероприятии из серии InspiratiOn session. Специальным приглашенным был Виктор Рентя, lead arhitect в IBM Romania, обладающий 15-летним опытом проведения тренингов и in-house сессий для более 1000 разработчиков из 30 международных компаний. С участниками тренер говорил о хорошо структурированном, выразительном, коротком коде, который на протяжении долгих лет остается гибким и поддающимся тестированию, о принципах Pragmatic Architecture, а так же о том, как важно работать в компании, которая предлагает нечто большее, чем просто рабочее место. Orange Bruno Goes, директор IT департамента, Orange Moldova: ”На протяжении всей карьеры я понимал как важно пользоваться всеми возможностями непрерывного обучения и не останавливаться на достигнутом. Мы хотим предложить местному IT сообществу как можно больше качественных возможностей, в том числе возможность учиться у лучших, так как это соответствует нашим ценностям.” Виктор Рентя, lead arhitect, технический тренер: ”Это очень важно и поэтому я очень ценю компании, которые инвестируют в сообщества. Компания, которая инвестирует в сообщество это не просто компания, которая таким образом рекламирует себя – это начальный уровень. Эти инвестиции – знак определенного уровня зрелости. Если вдуматься, они способствуют развитию, возможно, не только своих сотрудников, но и развитию всей сферы IT. Люди будут больше доверять компании и будут приходить сюда работать. Таким образом это своего рода социальная благотворительность.” Orange Ольга Суруджиу, директор департамента International Operations, Orange Systems: ”Мы организуем вдохновляющие мероприятия для IT сообщества, потому что хотим развивать всю IT сферу в Молдове, сделать ее более качественной, конкурентоспособной посредством самых инновационных техник. Поэтому для наших мероприятий мы выбираем спикеров, которые похожи на нас. Очень важно, чтобы они придерживались той же философии для того, чтобы мы могли обеспечивать рост качества и креативности в IT. Поэтому с людьми, которые думают иначе как принято до сих пор, мы создаем команду.” Orange Молодые люди приняли участие в тренинге, на котором научились чему-то новому, нестандартному мышлению, а так же смогли обменяться мнениями и впечатлениями. Все вместе попробовали новый рецепт работы в IT, насладившись мероприятием. Orange Виктор Зайцев, участник inspiratiON session: ”На семинаре мы научились создавать чистый, понятный код, следуя всем стандартным принципам программирования, чтобы в случае возникновения ошибок можно было легко решить проблему. Тренинг был интерактивным и было интересно и понятно всем – от новичков до тех, у кого имеется опыт в программировании.” Orange Василий Фурдуй, участник inspiratiON session: ”Этот тренинг открыл для меня что-то новое, как например программирование peer to peer, то есть программирование в паре с кем-то более опытным. Таким образом можно быстрее обучиться и получить лучший опыт. Необходимо быть креативным и понять, что IT может быть веселым.” InspiratiON Session Motiv m comunitatea de developeri s guste din noua re et de a lucra n IT i s scrie un cod inteligent. Peste 100 de persoane au participat la prima edi ie InspiratiOn session organizat de Orange Systems. Vezi cum a fost i cu ce impresii au r mas dup , n videou. Об Orange Moldova Orange Moldova является частью Orange Group, одного из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций с головным офисом в Париже, Франция. В Молдове компания начала деятельность в октябре 1998 года под брендом VOXTEL, а как следствие ребрендинга 25 апреля 2007 года стала Orange Moldova. Компания является крупнейшим оператором мобильных голосовых услуг и мобильного интернета, а недавно портфолио предоставляемых услуг расширился и компания так же предлагает услуги Internet и TV Acas . На сегодняшний день более 2,6 миллионов клиентов пользуются сетью компании, в которой работает команда из более 1200 сотрудников. Orange принадлежит самая широкая и прогрессивная сеть 3G+ и 4G. Услуги можно приобрести на всей территории страны в более 3600 пунктах продаж. В феврале 2018 года Orange Moldova создала компанию Orange Systems, являющуюся резидентом IT Park. В IT кампусе Orange Moldova работают более 350 сотрудников, которые предоставляют услуги как внутри страны, так и за границей. Будучи признанным лидером в инновациях, Orange реализовал 2 мировые премьеры: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году бренд Orange эволюционировал для того, чтобы соответствовать новой стратегии на уровне Group, Essentials 2020, а так же обещанию, данному клиентам: всегда быть рядом для того, чтобы обеспечивать связь с тем, что важно для них. Orange Moldova в течение 5 лет подряд получает сертификат Top Employer Moldova и Top Employer Europa благодаря успехам в политике кадров. Более того, Orange Grup получил сертификат Top Employer Global 2018 третий год подряд, будучи единственным в мире оператором, получившим сертификат Top Employer в 30 странах где присутствует Orange Grup, на 5 континентах. Об Orange Systems Orange Systems, это IT хаб компании Orange Moldova, резидент IT парка, в котором трудятся более 350 сотрудников. Более 50% сотрудников предоставляют услуги IT ниршоринга для внешних партнеров в следующих сферах: разработка программного обеспечения, тестирование и обеспечение уровня качества, контроль и менеджмент IT проектов, автоматизация процессов, business intelligence и big data. Orange Systems ставит своей целью развитие сферы IT под маркой креативности, качества и конкурентоспособности, посредством создания продуктов программного обеспечения и локальных экспертных центров.

