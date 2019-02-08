Додон: Молдова не собирается выходить из Соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавскому бизнесу выгодно сотрудничество в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС), но вопрос о денонсации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС) никто не ставит, заявил президент республики Игорь Додон.

"Мы получили статус наблюдателя в ЕАЭС. Хотя это необязательно, я намерен в будущем парламенте поставить вопрос о ратификации этого Соглашения, чтобы придать ему политический вес и развивать дальше интеграционные процессы. Это выгодно молдавским производителям", - сказал И.Додон в ходе передачи на телеканале "НТВ-Молдова", передает interfax.az.

Он обратил внимание, что сотрудничество в рамках ЕАЭС носит чисто экономический характер и не является политическим.

"Мы пока говорим об экономическом сотрудничестве в качестве наблюдателя. И не говорим о выходе из Соглашения об ассоциации с ЕС. Может быть, (будем) вести переговоры с Брюсселем, чтобы кое-что поменять в экономической части документа. Но мы сохраним Соглашение, будем развивать отношения, и двигаться вперед", - отметил молдавский президент.

Кроме того, И. Додон выразил надежду на сотрудничество между ЕАЭС и ЕС.

"Такое сближение должно произойти. Я надеюсь, что начнутся переговоры о зоне свободной торговле между этими союзами. Мы все заинтересованы в том, чтобы иметь такую зону свободной торговли - от Лиссабона до Владивостока. И Молдова должна быть в этой зоне. Мы должны сотрудничать с ЕС, и восстановить в полном объеме отношения с Россией", - убежден президент Молдовы.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году И.Додон заявил, что будет добиваться денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС. После победы на выборах он заявил, что не обладает необходимыми полномочиями для денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, но готов поддержать такую позицию в парламенте.

В мае 2018 года по инициативе И. Додона Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Премьер Павел Филип заявил, что правительство не будет финансировать участие республики в качестве наблюдателя в ЕАЭС, а председатель парламента Андриан Канду заявил, что высший законодательный и представительный орган республики не станет ратифицировать подписанное соглашение.