Кирилл Габурич. Пять советов инвесторам в Молдову

Интервью с Кириллом Габуричем, с 31 января уже не министром экономики и инфраструктуры, а кандидатом в депутаты по одномандатному округу номер 31.

Кирилл, пока фотограф нас увековечивает, давай начнем с нейтральной темы, но такой, которая интересна многим. Ты “фанат” электромобилей, сам за рулем Tesla. Я слышал прогнозы молдавских автодилеров, что еще два-три года, и электрика вытеснит бензин и дизель. Но мне не верится. Твое мнение?

Все будет зависеть от скорости развития инфраструктуры заправочных станций для электромобилей, в первую очередь в Кишиневе. Все-таки пока, учитывая возможность автономного пробега, электромобиль – это городской автомобиль.

Сейчас в Кишиневе 130-150 электромобилей. Но в Грузии, например, в 2013 году было 90 машин, а после того как в Тбилиси развернули сеть “чарджеров” из 45 заправок, если я не ошибаюсь, то за три года количество электромобилей перевалило далеко за 1000.

А насколько оправдан хайп вокруг электромобилей? Как ведет себя Tesla? Кстати, а как она ведет себя зимой?

Электромобили – это бесспорное будущее. Знаешь, во сколько мне обходится пробег 100 километров? Я посчитал расход электричества – 17 леев. Это выгода для меня как владельца. Но выигрыш для города во много раз больше, он очевиден. Снижение выброса выхлопных газов и снижение уровня шума. Мы просто не замечаем фоновый шум дорог, но представь себе, если бы в городе всегда было тихо так, как утром 1 января.

Кстати, о зимней эксплуатации Tesla. Я и зимой выезжал на ней пару раз. Никаких проблем с точки зрения электрики. Но клиренс у нее низкий, так что это не совсем машина для зимних дорог.

О! Слово “дороги” сейчас как спусковой крючок. Снег растаял, и ямы, как всегда, радуют разбитой ходовой или, не дай бог, пробитым на ходу колесом. У меня репутация журналиста, обходящего конфликты. Но не транслировать глас народа “Куда смотрит власть при таких дорогах?” я не могу. Любимые вопросы – кто виноват и что делать?

Давай будем объективными. Дорожная структура Молдовы приходила в упадок не последние несколько лет. Ямы на дорогах – это и 90-е годы, и первое десятилетие 2000-х. Проблема родилась не сегодня. Совокупная протяженность дорог общего пользования в Молдове – чуть меньше 11 000 километров. За 2018 год по программе “Хорошие дороги для Молдовы” было отремонтировано 1600 километров, почти 15% всего дорожного фонда. На 2019 год запланировано 2600 километров. Так что власть работает.

Да, но что стало с этими дорогами после первой зимы?

Чтобы ответить на этот вопрос не эмоциями, а фактами, создана специальная инспекция оценки качества дорог, 10 команд специалистов. К инспекции они приступили. В этом году мы не будем ждать лета, чтобы начать ремонт. При этом я специально попрошу выделить в отдельную выборку отчетность о состоянии дорог, положенных в прошлом году. По моей информации, только один участок в Криулянах, где дорожные работы велись с нарушением технологии, нуждается в ремонте.

Хочу отметить, что все дороги 2018 года были приняты в эксплуатацию в конце года. По условиям контрактов, дорожные компании несут полную ответственность за первый год эксплуатации. Более того, 10% оплаты за работы заблокировано именно как гарантия обеспечения возможных ремонтов. Давай не будем забегать вперед и дождемся результатов инспекции. Они обязательно будут обнародованы.

Мне интереснее поговорить с тобой на бизнес-темы. Как у министра экономики и инфраструктуры у тебя совсем другой уровень доступа к информации, нежели у рядового бизнесмена. Но пока еще немного о политике. В середине января в прессе обсуждалось, что из пяти министров, которые будут принимать участие в выборах, ты единственный, кто не снял с себя полномочия, да и полной информации о том, где ты будешь принимать участие в выборах, я не нашел.

Никаких тайн или секретов. С 31 января я сложил полномочия министра и баллотируюсь кандидатом по одномандатному округу №31 в Кишиневе. Это часть Рышкановки и Чекан. Я беспартийный, но тесно сотрудничая с ДПМ в рамках работы в министерстве, я увидел команду профессионалов, с которой реализовал в этом году много уникальных проектов, стратегических для развития страны, а мои идеи нашли максимальную поддержку со стороны этой партии. Поэтому я принял предложение баллотироваться от лица демократов по одномандатному округу.

Мы сейчас в переговорной, но в общем зале я увидел десяток человек и стены, увешанные планами и графиками в стиле IT-компании и “аджайл” подхода к планированию работы. Ты ведь впервые принимаешь участие в политических выборах?

Впервые. Но в части организации я вижу очень много пересечений с построением бизнес-процессов в крупной компании. На этапе выборов кандидат тоже работает над количеством контактов, лояльностью, обратной связью. Просто если в бизнесе результат будет выражен в конверсии, в политике – в количестве собранных голосов.

Не могу сказать, что политика в центре моих интересов, но вот технологии меня всегда интересовали. Поделишься кухней? Хотя бы в общих чертах?

Ты видел кабинет, но наша стратегия – бывать в кабинете как можно меньше. Если по итогам дня мы не зафиксировали хотя бы 500 контактов с людьми из округа, это плохой день. Причем не поверхностных контактов: “Здравствуйте, я ваш кандидат”. Это не работает. С людьми надо разговаривать, слушать, записывать пожелания. И контакт с человеком должен быть, по возможности, многократным. У кого-то предложения появляются не на встрече со мной, а после. Этим занимается оперативно созданный колл-центр, сформированный из членов моей команды. Так что технологии работы тебе, кстати, должны быть знакомы. Ты же бывал в офисах мобильных операторов перед запуском нового продукта? Вот то же самое, только ответственности больше, потому что работаешь не с товаром или услугой, а с людьми и их нуждами.

И после выборов действовать надо незамедлительно. Пример? Во время встреч в округе выяснил, что есть участок, где трубы были проложены в 1964 году. Ты представляешь, в каком они состоянии и как часто выходят из строя?

Не сомневаюсь, что работы хватит надолго. Ок, наверное, про выборы это все. Искренне желаю удачи. Если ты не против и есть еще время, я бы поговорил о бизнесе. Хотя первый вопрос опять же на стыке бизнеса и политики. В начале ноября прошлого года ты, как министр экономики и инфраструктуры Молдовы, выступал в Дубае на пресс-конференции, которую вела робот София. И речь шла о бизнес-гражданстве. Расскажи детали.

София в качестве ведущей – это отличный маркетинговый ход. Речь шла о программе получения гражданства Молдовы для инвесторов, которые готовы внести 100 000 евро в Фонд развития или 250 000 евро в конкретные бизнес-проекты.

Такие программы существуют во многих странах, в том числе и европейских. Но, на мой взгляд, у Молдовы есть явные преимущества. Это географическое положение – в паре часов полета практически все европейские столицы. И, что еще важнее, мы “писфул кантри”. Кто бы сюда ни приезжал, он отмечает особую атмосферу в стране. Она действительно особенная. Мы, может, ее и не ощущаем, но приезжие отмечают все.

А за прошедшие два месяца есть уже прецеденты получения гражданства по бизнесу?

Нет, пока только документы на рассмотрении. Это не такая простая процедура. Кстати, спасибо за напоминание мониторить эту тему, интересно, из какой страны будет первый инвестор.

Последний вопрос, для меня чуть ли не самый интересный. Представь себе, что ты не министр и не кандидат в депутаты, а руководитель консалтинговой компании со всеми знаниями и информацией, которые ты накопил. А я – иностранный, хотя… почему бы и не молдавский… инвестор. Твой совет – в какие проекты мне инвестировать деньги?

Сельское хозяйство, но высокотехнологичное. Теплицы InDoor. Это реальная возможность выращивать до 5 урожаев в год. Что очень важно – с точки зрения гибкости маркетинга – не обязательно работать с монокультурой. Это могут быть в одной посадке помидоры, а в следующей – зелень. Так гораздо легче следовать за рыночными трендами.

Еще одно направление в агросекторе – холодильники в районах. Как кластеры. Обычный производитель ягод или фруктов позволить себе холодильник не может. А значит, всю продукцию надо продавать прямо сейчас, даже если цена невыгодная. Холодильники эту проблему решают.

Агротуризм. Он только набирает обороты. Мой прогноз, что спрос в ближайшие годы на этот туристический сегмент будет опережать предложение.

Вот еще, вспомнил! У меня была как-то встреча с итальянским бизнесменом, который занимается альтернативной энергетикой, солнечными батареями. Он сказал фразу, которую было легко запомнить мне, человеку из Молдовы. “Если не хочешь грузить себя маркетингом, запомни простой совет: солнечные батареи лучше всего отбиваются в странах, где развито виноделие”.

И последнее – мультибрендовая работа с продажей электромобилей.

Ты точно фанат этой отрасли. Кстати, мне кто-то говорил, что у тебя даже есть акции Tesla?

Нет, акций Tesla у меня нет, и даже с Илоном Маском я, к сожалению, не встречался. Но у меня были контакты с офисом Tesla, и если в будущем я буду как-то связан с этим направлением, то это будет предметом моей искренней гордости.

Павел ЗИНГАН