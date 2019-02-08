«Черные банкиры» в Молдове ежегодно получают более 1 миллиарда долларов

Объем рынка теневых финансовых операций в Молдове составляет 1,2 миллиарда долларов в год, активными участниками этого процесса являются государственные компании.

За 20 лет через Молдову прошло почти 20 миллиардов долларов капитала сомнительного происхождения. И это без учета средств полученных от совсем криминальных видов деятельности, вроде торговли оружием, наркотиками, людьми или знаменитой «кражи миллиарда» из банковской системы страны.

Эти средства участвую в финансировании и теневой экономики, идут на взятки чиновникам и тратятся на предметы роскоши. При этом реальный сектор экономики испытывает нехватку ликвидности. По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, в докладе Global Financial Integrity выделяется четыре главных канала «серого» потока денег.

Самым крупным из них получается из заниженной цены импортируемых товаров. В этом случае государство теряет платежи на импортных пошлинах, а бизнесмены, имеющие связи на таможне, неслыханно обогащаются. В год «заниженный импорт» приносит своим хозяевам теневых схем по 600 миллионов долларов, часть из которых, по словам Ионице, тратится на оплату зарплат в конверте и взятки для государственных служащих.

Вторая схема включает в себя незаконном выводе денег из страны путем переоценки импорта на сумму в 350-400 миллионов долларов в год. Эти деньги уводятся в иностранные офшоры, а затем они частично возвращаются в страну в виде «иностранных инвестиций» с Кипра и Белиза. В этой схеме участвуют активные и государственные компании, допускающих таким способом хищение государственных средств.

- Товар стоит 1 миллион долларов. Он покупается фирмой из налогового офшора, в Республике Молдова он может стоить и 3 миллиона долларов. Разница в деньгах остается на счетах компаний в налоговом раю, - пояснил Ионицэ.

Третья схема, с помощью которой их страны выводят по 170-200 миллионов долларов в год, реализуется через сниженные цены на экспортные товары. Вырученные деньги также поступают на счета оффшорных фирм.

Аналогичная схема осуществляется путем переплаты за стоимость экспортных товаров. С помощью этой схемы в Молдове ежегодно поступает по 80-100 миллионов долларов. Как правило, в этой схеме используются сельскохозяйственные компании, стоимость объемов производства которых трудно оценить. Чаще всего таким способом в страну перечисляются средства из источников сомнительного происхождения. Товар по завышенной цене продается оффшорной компании, которая затем по обычной цене продает товар реальному покупателю. По этой можно «почти законно» перечислить деньги на любую деятельность, включая и финансирование различных политических партий.

В мировом рейтинге по обороту незаконного капитала Молдова занимает 46-е место (304 доллара на душу населения) и находится на одном уровне с островным государством Фиджи и африканским государством Того. На первом месте рейтинга находятся Багамские острова. Среди ближайших стран первое место занимает Россия (727 долларов на душу населения), затем идут Украина (259 долларов) и Румыния (177 долларов), передает tv8.md.

Ранее Ионицэ потребовал ввести налог на вредные привычки. Он отметил, что борьба с курением приведёт к результатам в виде оздоровления нации, приводя пример США – там смертность от онкологических заболеваний, по его данным, снизилась за последние 25 лет на целых 27 процентов.