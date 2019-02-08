В Кишиневе считают, что Россию надо брать на живца

Молдавский спикер связал будущее Приднестровья с Североатлантическим альянсом.

Министр обороны Молдавии Еуджен Стурза посетил Брюссель, где, как сообщила в Twitter постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, получил инструкции «по борьбе с российским влиянием в регионе» после парламентских выборов в Молдавии 24 февраля. С учетом того что пророссийский президент Игорь Додон заявил о возможности дестабилизации ситуации в стране, а спикер парламента Андриан Канду предложил не обращать внимания на главу государства, так как власть останется прежней, в молдавском обществе опасаются столкновений сторон. Газета «Молдавские ведомости» не исключила даже контртеррористической операции в Приднестровье.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-релиз правительства, в ближайшее время бюро связи НАТО в Кишиневе и Министерство обороны Республики Молдова (РМ) проведут независимые исследования и доложат руководству альянса о рисках вступления республики в НАТО. К таковым относятся вероятность отделения Гагаузии и Тараклийского района (с преимущественным проживанием болгар) от РМ, а также методы борьбы с сепаратистами в русскоговорящих Бельцах (город на севере страны).

Приднестровская проблема скорее всего будет решаться по старому сценарию: регион и его руководство останутся в максимальной изоляции, Кишинев и Киев продолжат агрессивную политику по отношению к непризнанной республике, а в ЕС станут выступать за улучшение жизни простых приднестровцев. При этом западные страны продолжат давление на Россию, не скрывая того, что сразу после вывода из зоны безопасности на Днестре российских миротворцев против Приднестровья будет проведена контртеррористическая операция, сообщают «Молдавские ведомости». Приднестровье может повторить судьбу Донбасса. Если, конечно, стороны не договорятся.

А договориться могут, считает лидер Народно-социалистической партии РМ Виктор Степанюк. Он подтверждает, что в обществе накануне выборов наблюдается напряженность. Однако молдавский политик полагает, что события апреля 2009 года, когда в Молдавии произошел переворот и власть от коммунистов перешла к проевропейскому альянсу (сегодня он представлен Демократической партией), не повторятся. Виктор Степанюк сказал «НГ», что социалисты, поддерживающие президента Игоря Додона, вероятно, получат наибольшее количество голосов, но демократов могут поддержать до 30% избирателей; есть еще правые партии, которые также надеются пройти в парламент. Прогнозировать непросто, но ясно одно: демократы задействуют админресурс, а затем могут создать власть меньшинства. Кстати, спикер парламента Андриан Канду такую возможность не исключил. Новая власть и определит будущее Приднестровья. Но войны там, по мнению Степанюка, точно не будет. Скорее будут договариваться и Кишинев предложит Приднестровью автономию в составе РМ. Американцы и европейцы такую перспективу поддержат. Но главное, считает Степанюк, не статус Приднестровья, а российское военное присутствие в регионе. Ликвидировать его – основная задача действующей власти РМ, а также ЕС и США. Видимо, здесь тоже главным станут переговоры, но уже с Россией.

Напомним, на днях министр обороны РМ Еуджен Стурза провел ряд встреч с высокопоставленными представителями Североатлантического альянса, в частности с Верховным главнокомандующим Союзных сил в Европе (SACEUR) генералом Кертисом Скапарротти и постоянным представителем США при западном военном блоке госпожой Кей Бейли Хатчисон.

Известно, что европейское турне Еуджена Стурзы стало возможным по итогам его встречи с послом США в Кишиневе полковником Дереком Дж. Хоганом. Он связался с кураторами из Пентагона, которые и организовали инструктаж представителей Кишинева в Брюсселе.

Согласно пресс-релизу, распространенному молдавским правительством, основной и единственной темой, обсуждаемой в рамках визита Стурзы в столицу Бельгии, было военно-техническое сотрудничество РМ с США и НАТО – модернизация систем вооружения молдавской национальной армии. Однако даже сами представители Североатлантического альянса не отрицают того, что основные вопросы, обсуждаемые с главой молдавского оборонного ведомства, были несколько иные… В частности, руководитель Минобороны Молдавии получил подробные инструкции по «борьбе с российским влиянием в регионе» (из Twitter постпреда США при НАТО г-жи Хатчинсон) уже после парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

Наибольший интерес для жителей Молдавии представляют подробности беседы главы оборонного ведомства с американским генералом Кертисом Скапарротти, который заявил о необходимости скорейшей евро-атлантической интеграции республики – то есть вступлении страны в НАТО. Это тем более любопытно, что недавний соцопрос показал: две трети молдаван не хотят в НАТО. К ЕС они относятся лучше – почти половина населения за интеграцию в Евросоюз и столько же – за Евразийский.

Спикер парламента РМ Канду связал решение приднестровской проблемы с НАТО. По его мнению, о реинтеграции можно будет «договориться, если Россия получит гарантии невступления Молдовы в НАТО, а также гарантии того, что Молдова не объединится с Румынией и что российское население не будет лишено прав, гарантирующих нацменьшинствам международные стандарты»: «Тогда мы сможем договориться о международной миротворческой миссии в Приднестровье, а не российской, о вывозе (или ликвидации) огромного количества оружия, которое там находится. Приднестровский вопрос будет решен».

Светлана Гамова