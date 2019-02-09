Перекос в размерах пенсий разных поколений доведен до абсурда

Уважаемые кандидаты в депутаты! Остались считанные дни до парламентских выборов. К сожалению, не у всех избирателей есть возможность присутствовать на встречах с вами.

Но не мешало бы, чтобы первые лица партий, у которых есть шанс получить большинство в новом парламенте, депутаты одномандатных округов узнали бы уже, наконец, о существовании и проблемах почему-то забытого поколения пенсионеров - детей той страшной войны и послевоенного голодного мора.

Мы пытаемся добиться этого более 20 лет. Нас не слышат. Мы – это квалифицированные специалисты с высшим образованием, стажем работы 35-40 лет, с зарплатами 250-300 советских рублей в том время, когда курс доллара был равен 67 копейкам. Эти показатели дают нам право на получение размеров пенсий, обеспечивающих нормальную жизнь: оплату коммунальных услуг, питание, поддержку здоровья…

Сегодня мы входим в число нищих пенсионеров. Наших пенсий не хватает даже на оплату коммунальных услуг. А если учесть, что в этом году «Cet Nord» увеличил в два раза плату за тепло, так называемый «прожиточный минимум», «продуктовая корзина» придуманы не для нас.

Перекос в размерах пенсий разных поколений и социальных групп в Молдове доведен до абсурда. И с каждым изменением пенсионного законодательства он углубляется.

Предыдущие правительства надругались над нами в ходе двух пенсионных реформ: в 1996 и 2004 годах. Обманули, обворовали и сбросили в яму. Больше всего пострадали те, кто оформлял пенсию по возрасту в 1992-1993 годах (период девальвации рубля).

Пришедшие к власти демократы почему-то решили, что нас уже нет в живых, и все свои силы и энергию направили на повышение размеров пенсий тем, у кого они и так были выше наших на 500-1000 лей. О нас ни слова. Мы обращались во все инстанции. За последние два года трижды посылали письма в правительство на имя Павла Филипа. Согласно закону о подаче петиций, их направляли на рассмотрение в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Чиновники отстреливались от нас стандартными, списанными с одной и той же шпаргалки десятилетней давности.

В конце прошлого года в СМИ появилось сообщение о том, что на одном из последних своих заседаний парламент принял два решения, которые, как мы поняли, коснулись, наконец, и нас, чьи пенсии меньше 2000 лей. Разовую подачку в размере 600 лей мы получили. И с надеждой стали ждать увеличения на 10 процентов наших пенсий с 1 января 2019 года. Прибавка не ахти какая, но появился сдвиг. За это время должность руководителя НКСС заняла Валентина Булига. И, разумеется, не без ее инициативы второе решение парламента было изменено. Размеры пенсий повысили тем, у кого они меньше 1589 лей. У нас они по 1700-1800 лей. По мнению г-жи Булиги, это много.

А какой болью в наших сердцах отозвалось повышение в разы пенсии тем, кто продолжал работать после выхода на пенсию. Да, это пенсионеры нашего поколения. Но далеко не у каждого из нас была возможность продолжить работу. Мы знакомы с многолетними требованиями пенсионеров из Кишинева пересчитать им пенсии с учетом взносов в НКСС. С этим требованием они дошли до ЕСПЧ, но там отказали в рассмотрении жалобы, поскольку иск не отвечает требованиям конвенции о правах человека и его рассмотрение не входит в компетенцию суда.

В переводе на общечеловеческий язык это означает, что в странах Евросоюза пенсионеры нашего возраста получают такие пенсии, что нет необходимости работать после выхода на заслуженный отдых. Там пенсионеры отдыхают, путешествуют. В случае необходимости нанимают сиделок в лице наших врачей, учителей и платят им приличные зарплаты. Поэтому и не было необходимости вводить в конвенцию о правах человека пункт о перерасчете пенсий в связи с работой после выхода на пенсию по возрасту.

Почему наши законодатели не приняли во внимание это решение ЕСПЧ и не посчитали, сколько нас осталось, – тех, кому под и за 80 лет?

Если вычесть из этого числа обеспеченных бывших госслужащих тех, чьи пенсии перешагнули порог в 3-4 тысячи лей (нет смысла их перечислять), то появилась бы возможность решить и нашу проблему. А уже потом пересчитывать размеры пенсий тем, кто продолжал работать после выхода на пенсию.

Социалисты предложили два проекта, касающиеся пенсионного законодательства, которые вызывают ряд вопросов.

Так, согласно первому, предлагается, чтобы после смерти одного из супругов второй в течение пяти лет получал бы его пенсию. А в случае смерти и второго супруга пенсию будут получать их дети. Что хотелось бы отметить по этому поводу?

Во-первых, не указан срок совместного проживания супругов, что может привести к волне фиктивных браков. Во-вторых, что если второй супруг проживет после смерти своей второй половинки не 5, а 10 лет, а его пенсии не будет хватать даже на оплату коммунальных услуг? В-третьих, у детей пенсионеров нашего возраста уже есть свои семьи. Они должны работать и содержать их, зарабатывать пенсию себе, а не жить за счет пенсий ушедших из жизни родителей. Такой проект закона мог предложить только депутат с размером пенсии госслужащего.

Аналогичные законы существуют в ряде стран ЕС, но там четко указаны годы совместного проживания (50 и более), и оставшийся в живых получает пенсию ушедшего из жизни супруга до конца своих дней. Учитывая нашу нищету, можно было бы ограничиться и 50 процентами от размера пенсии ушедшего из жизни. И обязательно учитывать размер пенсии вдовы или вдовца (не более 3-4 тысяч лей). Только так можно уменьшить перекос в размерах пенсий разных поколений и социальных групп, приступить к восстановлению социальной справедливости, которая Сильвия Раду назвала одним из направлений своей деятельности в должности министра.

В другом проекте закона предлагается оказывать материальную поддержку детям Первой и Второй мировых войн: ежегодное пособие в размере 1000 лей, бесплатные путевки в санатории, компенсации за тепло и электричество в размере 50 процентов, стоматологическая помощь. Звучит заманчиво, если бы не одно но: воспользоваться этими льготами могут только граждане, родившиеся и постоянно проживающие на территории Молдовы в годы этих войн.

Если кто-то из детей Первой мировой войны, которая закончилась 100 лет назад, еще жив, их просто надо окружить теплом и заботой.

Что касается Второй мировой войны. Ее ужасы прошли не только дети Молдовы, но и соседних бывших советских республик. Тогда мы все были гражданами одной большой страны. В Молдову направляли специалистов и выпускников вузов, чтобы поднимать хозяйство республики. Кому и зачем надо было вводить в проект закона о льготах детям войны пункт, согласно которому многих из нас лишают льгот? Мы – не «понаехавшие», мы – граждане Молдовы, которые вложили в эту страну свои знания и опыт, десятки лет трудились на износ. В итоге – нищая старость и отторжение.

Очень хочется надеяться, что в период предвыборных баталий кандидатов в депутаты будут интересовать не только встречи с избирателями, но и то, что о них пишут и говорят близкие к избирателям СМИ. Хочется верить, что первые лица партий, которые получат большинство в новом парламенте, узнают, наконец, о существовании заброшенного и забытого всеми поколения детей войны, квалифицированных специалистов с высшим образованием, трудовым стажем 35-40 лет и изменят нашу жизнь к лучшему. Но только не в дальнейшем будущем.

От имени тех, кому уже под и за 80 лет.

Л.М.СТАВИЛА,

Пенсионерка

Бельцы