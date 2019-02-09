ПСРМ заявляет, что ДПМ пытается исключить ее из предвыборной гонки

Партия социалистов заявляет, что Демократическая партия и её сателлиты прилагают все усилия для снятия Партии социалистов с предвыборной гонки, при этом сама ДПМ и подконтрольные ей парламент и правительство регулярно использует административный ресурс для давления на избирателей, передает IPN.

ПСРМ заявляет в пресс-релизе о своей чёткой приверженности закону и демократическим правовым нормам. Заявляет также, что любые попытки снять крупнейшую и наиболее популярную партию в стране с выборов подорвут доверие к предстоящим выборам и сделают их нелегитимными.

ПСРМ призывает всех своих сторонников и всех граждан Республики Молдова, которым небезразлична судьба страны, быть готовыми к бессрочным акциям протеста. ПСРМ обращается ко всем внешним партнёрам Республики Молдова, а также к международным структурам, осуществляющим наблюдение за выборами, с призывом гарантировать честность избирательного процесса.