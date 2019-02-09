Молдавские рекорды в Книге рекордов Гиннесса

Республика Молдова является одним из самых небольших государств на нашей планете, но успела отметиться рекордами на мировом уровне.

На данный момент в Книге рекордов Гиннеса есть два зарегистрированных мировых рекорда из Молдовы.

В 2005 году представители World Guinness Book подтвердили и зарегистрировали тот факт, что в Молдове находится «самая большая и длинная коллекция бутылок вин» – более 1,5 миллиона единиц. Речь идет о винных подвалах Милештий Мичь. Коллекция «спрятана» в искусственно созданных подземных галереях, протяженностью в 55 км (34 мили), и была заложена в 1968 году, когда поступила первая бутылка вина. Рекорд все еще активен, значит Милештий Мичь все еще рекордсмен.

Самая большая коллекция подков в мире принадлежит жителю Молдовы по имени Петру Костин. На момент регистрации рекорда, 21 мая 2011 года Петру Костин создал коллекцию из 3 200 подков в виде фигуры огромной подковы. Рекорд активен и по сей день – никто не смог обойти молдавского любителя удачи, а за прошедшие 8 лет, наверняка увеличилась и сама коллекция.

Политические антирекорды

В феврале 2012 году Молдова имела все шансы войти в печальные рекорды Гиннеса – более 900 дней государство просуществовало без президента. Роль исполняющего обязанности президента в тот период взяли на себя сначала Гимпу, затем Мариан Лупу. Запрос на регистрацию рекорда был осуществлен одним из руководителей «Комсомольской правды в Молдове», но он до сих пор не фигурирует в списке активных.