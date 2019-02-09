The Guardian: сын Филата потратил полмиллиона фунтов стерлингов за пару дней

Английские власти обратили внимание на сына Филата после того, как Лука потратил более полумиллиона фунтов стерлингов всего за несколько дней.

Влад Лука Филат обратил на себя пристальное внимание полиции после того, как приобрел у одного из самых дорогих дилеров Англии в Мэйфэйре роскошный автомобиль Bentley Bentayga, уплатив за него 200 000 фунтов.

Также, новоиспеченный студент поступил крайне опрометчиво, когда присмотрел себе «холостяцкую квартирку» в одном из самых престижных районов Найтсбридже с видом на площадь Кадоган. Юный мажор проживает по соседству с Букингемским дворцом. Цена составила 390 000 фунтов стерлингов.

В мае 2018 года поступил запрос на арест банковских счетов юного молдавского студента. Это случилось после того, как на них поступили около 98 000 фунтов стерлингов в течение трех дней, отправленные с не идентифицированных счетов из Турции и Каймановых островов.

Судья Майкл Сноу принял решение заморозить банковские счета Луки Филата, на которых на тот момент находилось 446 322 фунта.

The Guardian пишет - власти Великобритании не удивлены, что Лука Филат не может объяснить происхождение таких денег. Они подозревают, что эти суммы являются частью «украденного миллиарда», на которые юноша шикует, пока его отец отбывает тюремный срок за участие в «афере века» в банковской системе Республики Молдова.

Ава Лей, одна из активистов Global Witness (организации по борьбе с коррупцией) призвала английские правоохранительные органы обратить пристальное внимание на всех, кому Лука Филат переводил деньги либо оплачивал счета.

- Этот мальчик является сыном коррумпированного премьер-министра, и тратит какие-то невероятные суммы денег. День проживания в арендованном им пентхаусе в Найтсбридже стоит больше, чем несколько студентов вместе платят за аренду жилья в месяц, - заявила Ава Лей.

По словам активистки, представители Национального агентства по преступлениям (NCA) должно прийти и задать массу интересных вопросов банку, университету, агенту по недвижимости и дилеру автомобилей. К примеру, как они могли заключить столь дорогостоящие сделки с 22-летним юношей?

На фото Влад Лука Филат празднует с друзьями, обливая друг друга шампанским Dom Perignon Moёt & Chandon по средней цене 120 долларов за бутылку, если это урожай 2009 года. Если это урожай 2000 года, то цена уже приблизительно 175 долларов за бутылку.