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Экономика
Строители сообщили, на сколько готова «Арена Кишинев»
09.02.2019

Готовность строящегося в пригороде столицы многофункционального спортивного комплекса «Арена Кишинев» составила 25%.

Строители готовы сдать заказчику первую очередь спортивного комплекса уже в 14 октября 2019 года на храмовый праздник Кишинева. Осенью же арена примет и первые спортивные соревнования.

- Выполняются опорные стены для парковки, рассчитанную на тысячу автомобилей. Производится прокладка кабеля для освещения парковки. В ближайшее время будут проведены земляные работы, - заявил руководитель строительства Виталий Виеру.

«Арена Кишинев» возводится на этом участке площадью 10 гектаров. Многофункциональный комплекс рассчитан на пять тысяч зрителей. Комплекс будет включать в себя стадион, бассейн, аквапарк, теннисные корты и открытый летний бассейн, который зимой будет превращен в каток, сообщает publika.md.

Турецкая компания Summa стала единственным участником конкурса на проектирование и строительство спортивного комплекса «Арена Кишинев». Итоги конкурса были подведены 6 июля 2018 года.


 
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