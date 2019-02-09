Еще и буря: Почему февраль 2019 года в Молдове так трудно пережить

В этом году, как никогда, сплелись воедино сразу несколько неприятных обстоятельств, которые, в лучшем случае, вызвали головную боль.

Февраль справедливо считается самым депрессивным месяцем в году. Даже для школьников, как это давно установили исследовали, самым самым сложным месяцем в учебном году является февраль. Мало того, что на февраль приходится самый большой объем учебной работы, так еще и начинает остро ощущаться дефицит витаминов, общая усталость, подавленное эмоционально состояние.

Только за неделю февраля стало известно о самоубийстве несколько молдавских граждан: муж покончил с собой от ревности, парень – из-за любви, еще один мужчина – по пока невыясненным причинам, но при ужасных обстоятельствах – на глазах у матери.

Другой бедой стала эпидемия гриппа в Молдове. Официально эпидемия не объявлена, однако только с 28 января по 3 февраля 2019 года было зарегистрировано 348 случаев сезонного гриппа, в том числе 65 подтвержденных лабораторными исследованиями. Болезнь унесла 13 жизней, в том числе детских. И это – только официальные данные.

Установившаяся сырая погода только способствует распространению гриппа, а также влияет на самочувствие чувствительных людей. В эти февральские дни все больше граждан Молдовы жалуются на скачки давления и головную боль. Кроме того, как стало известно, дает о себе знать геомагнитная обстановка. И если в предыдущие дни наблюдались только небольшие геомагнитные возмущения, то с утра субботы нас ждет малая геомагнитная буря, которая скажется на самочувствии многих.

Как защитить здоровье во время магнитных бурь

Кардиологи отмечают, что геомагнитные бурю в первую очередь влияют на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

- Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно пожилого возраста, следует воздержаться от сильных физических, умственных и эмоциональных нагрузок, - рассказала «Комсомолке» кардиолог Диана Янина. - В обязательном порядке следует в такие дни принимать антиагрегантные препараты, которые предотвращают образование тромбов в сосудах, поскольку в эти дни увеличивается количество инфарктов и инсультов. Кроме того люди, как правило, чувствуют себя раздаренными, нервозными, поэтому следует выпить 2-3 таблеточки валерьянки, чтобы успокоиться. И не пропускать прием препаратов от гипертонии, аритмии и стенокардии, предписанные медиками, - прокомментировала специалист.

В то же время, кардиолог подчеркнула, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в принципе необходимо придерживаться диеты, а в дни с повышенным геомагнитным фоном - в особенности.

- Лучше отказаться от тяжёлой, жаренной пищи. Исключить из рациона колбасы, курицу. Заменить на жирную рыбу, в которой содержаться полезные натуральные кислоты Омега-3. Предпочтительнее есть вегетарианские супчики, не пить алкоголь, и ограничить употребление крепкого чая и кофе. Исключить жареное так как, при нагреве растительное масло превращается в транс-жиры, которые для сосудов являются ядом и канцерогеном, как и мясо, - добавила Диана Янина.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В древности пятна на Солнце считали кознями дьявола. В XIX веке заметили: когда светило становится «пятнистым», чаще случаются полярные сияния и регистрируются колебания геомагнитного поля - магнитные бури. В начале XX века российский ученый Александр Чижевский (1897 - 1964) впервые высказал идею о влиянии солнечной активности на живых существ и социальные процессы. Он же придумал термин «космическая погода». Тогда взгляды Чижевского многие сочли мистикой. Регулярные наблюдения на ионосферных станциях начались с 1932 года в Англии, с 40-х годов - в США и России.

Магнитное поле Земли принимает на себя удар заряженных частиц. Именно это и называют «возмущенным геомагнитным фоном». Увидеть магнитную бурю можно зимой на Севере: полярное сияние - это поток электронов, высыпающихся из потревоженной магнитосферы в атмосферу.

В геомагнитном поле от «встряски» возникают радиоволны низкой частоты - 1, 5, 10 Герц. Они и действуют на нас. Ученым до конца не ясен механизм нашего отклика на магнитные бури. Скорее всего, дело в резонансе: биоритмы человека - биение сердца, нервные импульсы - «работают» тоже в диапазоне нескольких Герц. Электромагнитные волны способны изменить вязкость крови.

Нарушается регуляция тонуса сосудов, непредсказуемо «скачет» давление. Поэтому к магнитным бурям чувствительнее всего люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Вспышки не на солнце, а в головах?

Некоторые уважаемые ученые не верят, что магнитные бури способны всерьез влиять на здоровье человека. И списывают реакцию людей на самовнушение.

- Здоровый организм очень устойчив к магнитным бурям. Это для человека естественная среда обитания, - уверен Олег Григорьев, директор Центра электромагнитной безопасности.

- Это полное жульничество! - убеждена Нина Кобышева, зав. лабораторией технической климатологии Главной геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге. - Если рядом с вами трамвай искрит - на порядок более сильное воздействие! Бедных старушек запугали, они теперь любую головную боль на вспышки на Солнце списывают! Это просто самогипноз!

Директор Института прикладной геофизики Росгидромета Сергей Авдюшинрассказал забавную историю:

- Как-то мы проводили эксперимент в Риге. Наблюдали активность Солнца, а медики тамошнего Института кардиологии - самочувствие сердечников. Местный профессор показывает мне график: смотрите, больше всего вызовов «Скорой» было 10-го и 25-го числа, как раз в эти дни на Солнце были вспышки! Я его убедил, что эксперимент не «чистый», надо бы учесть влияние и других факторов. С большим трудом уговорили руководство большого завода ВЭФ не давать аванс 10-го числа, а давать только зарплату. И что вы думаете? 10-го в три раза уменьшилось число сердечных приступов! Все это было не от магнитных бурь, а оттого, что народ напивался после зарплаты!

ЛИДИЯ ТКАЧ