Он мог бы возглавить Украину: Молдавский певец Дан Балан интересует украинцев больше, чем президентские выборы

Участие молдавского исполнителя украинской версии проекта «Голос» вызвало настоящий фурор у интернет-пользователей из соседней страны. Информацию о Дане Балане в Google ищут в несколько раз чаще, чем информацию о грядущих выборах президента и о кандидатах на этот высокий пост. Такие данные были представлены сервисом Google Trends.

Информацию о Дане Балане ищут в несколько раз чаще, чем про выборы украинского Президента

Помимо основного поиска информации о Дане, пользователи интернета также активно интересуются его женой, личной жизнью и национальностью – по данным Google, эти интернет-запросы стали сверхпопулярными в Украине в январе.

Такая популярность Дана Балана в Украине неудивительна: звезда мирового уровня, номинант на получение премии Грэмми-2009, автор хитов, которых знают во всём мире недавно стал одним из наставников телепроекта «Голос».

Интерес пользователей интернета к Дану Балану также подогревает и его неравнодушное отношение к Тине Кароль.