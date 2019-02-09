Анатол Цэрану: Ни одна власть в Молдове не в состоянии изменить положение дел к лучшему

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану рассказал о том, насколько готовы к выборам основные их участники, какие выводы уже можно сделать об этой кампании, какие сюрпризы, по его мнению, ждут нас на выборах, и как он оценивает предвыборную деятельность унионистов, а также ответил на ряд других вопросов, касающихся избирательной кампании.

T.: Насколько готовы к выборам основные их участники? Кто лучше всех подготовился к этой кампании?

А. Ц.: У нас есть три неоспоримых фаворита. Это социалисты, ДПМ и избирательный блок “ACUM”. У социалистов больше шансов, чем у других. Теперь их задача заключается в том, чтобы не допустить серьезных ошибок, которыми смогут воспользоваться их конкуренты – коммунисты, партия Усатого, партия Шора и ДПМ. Социалисты были готовы к кампании. У них большой геополитический капитал, СМИ, и нет недостатка в средствах. У социалистов электорат большой, состоящий из представителей нацменьшинств, за некоторыми незначительными исключениями, а также из довольно большого сегмента сторонников примитивного молдовенизма. Все они за провосточный вектор развития. В отличие от социалистов, ДПМ, как правящая партия, сталкивается в ходе кампании с гораздо большими трудностями. Геополитический капитал ДПМ заметно подорван проевропейской оппозицией. У ДПМ нет четкой идеологии. Власть ДПМ держится на впечатляющих административной, материальной и медийной составляющих. Партия Плахотнюка не может одержать победу на выборах, но вполне может получить результат, который позволит ей контролировать будущую власть. Основная задача ДПМ – не позволить социалистам создать правящее большинство самостоятельно. Что касается избирательного блока “ACUM”, он упустил свой шанс стать единственной проевропейской оппозиционной силой, даже несмотря на то, что у этого блока самые большие шансы в проевропейском сегменте. Главным промахом блока «ACUM» являются унионисты, которые, в свою очередь, не смогли создать консолидированный проект. То, что проевропейская и унионистская оппозиции раздроблены на правом фланге может в будущем обернуться их неучастием в управлении страной.

T.: Какие выводы уже можно сделать об этой избирательной кампании?

А. Ц.: Она только началась, выводы могут быть только предварительными. Телевизионные дебаты вообще не впечатляют, и соответственно, не могут существенно влиять на формирование мнения избирателя. Но время еще есть. Что касается корректности кампании, то мы уже наблюдаем первые серьезные отклонения. Я имею в виду нападки на некоторых кандидатов. Наиболее серьезный случай произошел в Бэчой с независимым кандидатом Борисом Волосатым.

T.: Что Вас успело удивить (если удивило) в поведении основных участников выборов?

А. Ц.: С одной стороны, наглость, с которой эксплуатируется рудиментарное состояние политической культуры наших многих граждан. На этом фоне процветает безграничная коррупция. В этом отношений очень символичен случай Шора. С другой стороны, агрессивность и талант некоторых кандидатов обливать грязью своих потенциальных союзников. Это полностью противоречит принципам цивилизованности, которую они продвигают в своих предвыборных программах.

T.: Как вы думаете, на этих выборах нас ждут сюрпризы, или все будет предсказуемо?

А. Ц.: К сожалению, вряд ли нас ждут приятные сюрпризы. Вся надежда на унионистских кандидатов в одномандатных округах, там есть небольшая вероятность приятных сюрпризов.

T.: В какой степени геополитический фактор ощущается в этой избирательной кампании?

А. Ц.: Несмотря на намерение снизить его влияние, он по-прежнему остается определяющим. Попытка заменить геополитический фактор на антиолигархический стала ошибкой, которая дорого обойдется тем, кто ее предпринял. Антиолигархическая борьба теряет смысл в том случае, если Молдова перейдет в евразийское пространство, где олигархия процветает. Высокий избирательный рейтинг социалистов, которые делают упор на геополитический фактор, должен служить аргументом в пользу пробуждения нигилистов с правого политического сегмента.

T.: Как бы Вы оценили поведение унионистов в кампании?

А. Ц.: Полное фиаско лидеров унионистских партий. Стремительный рост числа сторонников унионизма не спровоцировал качественных изменений политформирований унионистской направленности. Попытки политически представить унионистов посредством ставленников, претендующих на голоса граждан с румынской идентичностью в Республике Молдова, не отвечая в полной мере за процесс объединения, полностью скомпрометированы. Эти выборы, несомненно, являются последними в политической истории Республики Молдова, когда унионисты не уверены, за кого голосовать.

T.: Чего нам ждать после выборов?

А. Ц.: Много политической неопределенности и попыток маргинализации сторонников унионизма. Есть большая вероятность проведения досрочных выборов с кардинальной перестановкой политических сил и экзистенциальными последствиями для государства Республика Молдова.

T.: У кого больше шансов войти в состав будущей власти?

А. Ц.: Скорее всего, у нас будет левая власть в составе ДПМ и ПСРМ. ПСРМ будет отведена роль младшего партнера, независимо от ее политической риторики, и количества полученных мандатов. Второй вариант – кратковременная миноритарная власть ДПМ. Некоторые эксперты не исключают, что социалисты могут получить власть при молчаливом согласии части депутатов от «ACUM». Ни одна власть в Молдове не в состоянии изменить положение дел к лучшему, и поэтому, скорее всего, у нас состоятся досрочные выборы.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине