Почему каждый судья знаменитой телепрограммы "акулы бизнеса" поддержал это предложение из Кишинева

Это был наиболее наблюдаемый эпизод в истории Акулы бизнеса, когда сестры Анна и Саманта Мартин из Кишинева выиграли группу Акулы бизнеса (Все пять судей вместе готовы на инвестицию).

Никогда прежде такого не было, чтобы Акулы бизнеса единогласно, инвестируют более чем 1,3 миллиона долларов в потенциальную компанию.

После покупки колеблющейся 25%-й доли в дочерней компании группа Акулы бизнеса лично обучали пару, помогая им перенести ребрендинг и переупаковку их чуда-продукта.

Суть продукта - это “большой шаг вперед в истории потери веса”.

Как сообщают сестры: “Мы были потрясены. Большинство, на что мы надеялись, это на какой-то совет …, мы не были уверены, что сможем приобрести инвесторов”, объяснила Саманта. После выдающихся предложений от каждого члена комиссии разрыдались сестры.

Судьи были поражены, что один продукт смог сделать все следующее:

- Помогает остановить набирание веса

- Избавится от тяги к еде

- Ускоряет метаболизм

- Уровни серотонина увеличены

- Энергетические уровни увеличены

- Улучшает сон

- Сделанный из 100% все естественные и органические компоненты одобренный FDA USA

Пара является первыми кандидатами в долгом по продолжительности шоу, которые когда-либо получали овацию стоя и предложения инвестиций от всех пяти членов комиссии. Сестры сказали, что они праздновали успех с шампанским и пирогом.

После съемок этого эпизода сестры усердно трудились, применяя советы своих наставников. «Мы полностью переименовали нашу компанию и создали новую упаковку», - сказала Анна.

Пара недавно представила продукт, который принес им миллионы долларов инвестиций и сделал его готовым для продажи по всей территории США, а вскоре и по всему миру.

«Два продукта, которые мы представили на выставке, были переименованы в Purefit KETO. Это оригинальная формула, все, что мы сделали, это изменили название и упаковку », - объяснила Саманта.

Сестры сначала запустили продукты для продажи через веб-сайт своей компании и сказали, что они распродали всё в течение 5 минут.

«Мы даже позаботились о том, чтобы у нас было больше продукции, чем мы думали, что сможем продать, но все это было распродано в течение пяти минут!» - воскликнула Саманта.

В то время как инвесторы Shark Tank тостят за свой умный бизнес-бизнес, женщины по всей территории Соединенных Штатов стекаются в Интернет, чтобы купить Purefit KETO, и говорят, что результаты меняют их жизнь.

Клинические испытания Purefit KETO выявили, что женщины, которые использовали диетическую добавку Purefit KETO, смогли потерять в среднем 21 фунт за 1 месяц (примерно 9,5 кг) и при продолжении употребления продукта и держат вес под контролем.

«Purefit KETO совершает революцию в медицине для похудения», - объясняет Барбара Коркоран из Shark Tank.

«Я использую Purefit KETO в качестве добавки для снижения веса в течение нескольких месяцев, и я поражена тем, как мне удалось снизить вес и не быть голодной! Я не чувствовала себя такой здоровой с 20 лет! - Мелисса МакКарти »

Drew Carey

«Слава Богу, что я не пошла на операцию ... Я получила те же результаты по снижению веса. Я так счастлива !!!»

Кристина Батлер, Молдова

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