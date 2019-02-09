Трупы везут в Кишинев: почему в молдавских районных больницах людей доводят до реанимации и отправляют умирать в столицу

В «европейской» Молдове в 2019 году от пневмонии умирают крепкие, молодые мужчины, которые вовремя обратились к врачу.

Врачи твердят: вовремя обратиться к специалисту значит спасти свою жизнь. В Молдове это не значит ничего. Особенно, если речь идет о районах.

На этой неделе не стало одного очень достойного человека. Ему был всего 41 год. Мужчина в полном расцвете сил. Его две недели лечили от пневмонии в больнице одного из районов страны. В тяжелом состоянии его затем отправили в реанимацию в Кишинев, где он и умер.

Этот случай, как под копирку, повторяет огромное число смертей в районах страны, когда люди обращались к врачам, ложились в больницу. Приходили на своих ногах, а уезжали … на катафалке.

- Что у нас есть из антибиотиков? Только цефтриаксон? – как-то услышала разговор врачей в отделении больницы. – Нет, тогда не надо, у него аллергия на него.

Нет необходимых лекарств, нужных анализов, оборудования. Специалистов не хватает - из глубинки уезжают кто куда, в том числе в Румынию, где зарплаты врачей намного выше.

Между тем, люди из районов тоже оплачивают полис медицинского страхования – 4056 леев в год, которые, судя по доступу к медицинским услугам, вернее, его отсутствию, идут в никуда.

Как так – в 2019 году люди умирают от пневмонии при том, что обратились в больницу вовремя?! Умирают не только дети, у которых, как известно, болезнь может развиваться молниеносно, и старики со слабым иммунитетом и множеством сопутствующих заболеваний, а здоровые мужчины, спортсмены?! Как нужно «лечить» от пневмонии, чтобы состояние человека ухудшалось с каждым днем и в итоге он умер?! Не подошел антибиотик, а анализ, который показывает, какой антибиотик подходит, в этом районе не делают? В 2019 году, в европейской Молдове?!

«Реформа системы здравоохранения является приоритетом правительства». Если вы вдруг не знали. Это все, что нужно знать и о реформе, и о здравоохранении в Молдове, и о ее правительстве.

ЛИДИЯ ТКАЧ