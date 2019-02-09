Тревожная ситуация на рынке недвижимости Молдовы: строить уже не для кого

Массовая миграция населения подкосила рынок недвижимости: молдаване продают свое жилье и уезжают за рубеж, а новые дома в Молдове строительные компании не спешат возводить, чтобы не прогореть.

Строительный бум, разрастание городов – все это, кажется, в прошлом для Молдовы. Продолжающаяся миграция населения приносит плачевные результаты – массовый отток интеллектуальной и рабочей силы, пустые села и все меньше строек в городах. Люди продают жилье и уезжают за границу в поисках лучшего, а аналитики разводят руками – рынок недвижимости переживает непростые времена, строить не для кого…

Все меньше строек как в городах, так и в селах

Тревожные новости на рынке недвижимости Молдовы подтверждает и статистика - в 2018 году выдано чуть более трех тысяч авторизаций на строительство жилых и нежилых зданий, что на 16,6% меньше, чем в 2017-м.

В городах число выданных разрешений на строительство за год сократилось на 16,7%, а в сельской местности - на 16,5%, сообщает Нацбюро статистики.

Больше всего документов на возведение жилых зданий в прошлом году традиционно выдано в муниципии Кишинэу – 888 против 928 единиц годом ранее. В центральном регионе страны зафиксирован самый значительный спад - с 743 до 558 единиц, а самый незначительный – на юге (со 194 до 190 единиц). Что касается авторизаций на строительство нежилых зданий, то падение зарегистрировано во всех регионах Молдовы.

Почему строят меньше?

Эксперт в области финансов Дионисие Комерзан в комментарии Sputnik рассказал, какова причина негативной тенденции. По его мнению, отрицательная динамика связана с массовой эмиграцией населения. В частности, как пояснил эксперт, люди уезжают и продают свое жилье, чтобы приобрести недвижимость на новом месте за границей.

"Считаю, что предложение на первичном рынке снижено по той причине, что спрос на недвижимость падает, а предложение на вторичном рынке растет", - сказал эксперт.

Молдаване продают жилье и уезжают, чтобы не возвращаться

Другими словами, из-за большого числа объектов недвижимости, выставленных на продажу теми, кто решил перебраться за границу, строительные компании не вкладывают деньги в возведение новых домов.

"Все объясняется эмиграцией. Если раньше молдаване уезжали за границу, чтобы заработать деньги и купить жилье в Молдове, то сейчас наши сограждане обустраиваются за рубежом, продают недвижимость здесь, в республике, чтобы приобрести что-то в стране, куда они перебрались", - сказал Комерзан.

По его словам, сейчас люди уезжают целыми семьями, и все они продают нажитое долгими годами имущество.

То, что рынок недвижимости в Молдове переживает не самые хорошие времена, подтвердил и эксперт Дмитрий Тарабурка. По его словам, всему виной социальные процессы, которые происходят в республике.

"Ситуация стандартная – падают привлекательность, покупательская способность и возможности", - отметил собеседник.

Как считает специалист, новое поколение вырастает и у них уже нет желания возвращаться в Молдову. "Если раньше люди стремились приехать домой и вкладывали деньги, заработанные за рубежом, в недвижимость в Молдове, то сейчас молодежь уже не так этого и хочет", - сказал он.

По его словам, поэтому снижаются обороты, привлекательность и даже интерес к стране.

"Прогнозируем стагнацию с ухудшением на рынке в целом", - сказал он.

Ситуация на рынке недвижимости, как считает эксперт, условно выгодна. "Во всем мире цены на недвижимость растут, а у нас стабильно падают. Почему? Не только потому, что падают доходы населения - от них она (цена - ред.), как правило, мало зависит, - но и потому, что недвижимость приобретается в основном на деньги гастарбайтеров. Сейчас эти процессы уменьшаются", - подчеркнул Тарабурка