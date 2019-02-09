Леонтьев теряет силы

Состояние знаменитости оставляет желать лучшего.

Валерий Леонтьев уже привык к постоянным болям, которые, в общем-то, характерны для людей его возраста. Но, несмотря на это, не может смириться с тем, что придется уйти со сцены. Даже когда такие мысли его посещают, он гонит их от себя, рассказала "Утру" таролог и потомственная ведунья Саона.

Артист, который всю жизнь провел на сцене, уйдет с нее только в одном случае – когда умрет. Леонтьев – именно такой: он посвятил себя зрителю и, как бы ни было плохо, продолжает думать о концертах, выступлениях и будет это делать, пока сможет стоять на ногах.

Боли у певца начались не вчера. Первые симптомы он почувствовал несколько лет назад, но тогда не придал этому большого значения, отметила гадалка.

Теперь большую часть времени Валерий Яковлевич живет в Майями. Ему там комфортно. Климат, люди, еда, атмосфера и, конечно, медицинское обслуживание, когда в таковом возникает необходимость, – все подходит артисту.

Звезду очень поддерживает жена. У них сейчас теплые отношения, что, как никогда, идет на пользу обоим. Поэтому говорить об уходе Леонтьева пока рано, заверила Саона.