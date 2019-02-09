Вскрылись шокирующие подробности сексуального скандала в руководстве карабинеров

В сексуальном скандале вокруг замначальника карабинеров появились новые подробности.

По сообщениям СМИ, заместитель командующего войсками карабинеров и глава управления персоналом 35-летний Михаил Бежан долго выбирал подходящего юношу для сексуальных утех. Встретив 17-летнего парня, он сообщил тому, готов заплатить деньги за секс с его другом-геем.

- 29 января в секторе Рышкановка к моему сыну подошел неизвестный мужчина и предложил ему работу. Мой сын сказал, что торопится, но они обменялись телефонами. Этот неизвестный, представившийся Андрианом, дважды звонил моему сыну. Он позвонил ему на следующий день и предложил встретиться. Он рассказал ему о работе. Мой сын сказал ему, что он спешит на тренировку, и мужчина сказал ему, что у него есть другое предложение о работе для него. Он предложил ему оказать услугу своему другу, которому 20 лет, и он является геем. За секс он предложил 50 евро, - рассказала мать жертвы в интервью Jurnal TV.

Мать сразу обратилась в полицию. Правоохранители решили ловить педофила «на живца». Тогда они не знали, что им окажется высокопоставленный карабинер. Они проинструктировали юношу, как следует себя вести в разговоре с мужчиной. Подросток записал и все разговоры по телефону с педофилом.

- 1 февраля мы обратились в полицию и попросили их помочь нам, потому что в тот вечер мой сын должен был встретиться с ним. Представители оперативной группы поддержали нас и помогли нам. Когда они встретились, оперативная группа уже была в лесу. Он не остановился рядом с моим сыном, а просто дал ему знак отправиться в лес. Мой сын пересек дорогу. Андриан шел вперед, за ним - сын. Потом они подошли друг к другу. Тогда он сказал ему: «Теперь вы понимаете, что это не для моего друга, а для меня?». Он довел сына до середины леса, в это время к ним подошли полицейские и спросили, что они там делают. Андриан сказал им, что они встретились для личного общения. Его арестовали, но я не знаю, по какой причине он был освобожден. В тот же вечер они позвонили нам из полиции и сказали нам срочно приехать в Инспекторат, и тогда мы узнали, что он, по сути, сотрудник полиции и зовут его Михаил Бежан, а не Андриан, - рассказала женщина.

После задержания Михаила Бежана отпустили. Тем больше вопросов возникло к его непосредственному начальнику, главе МВД Александру Жиздану, тем более что Бежан и Жиздан оказались сослуживцами по работе в СИБ. В то время как Александр Жиздан занимал должность заместителя директора СИБ, Михаил Бежан работал заместителем главы отряда специального назначения ALFA в составе спецслужбы. Александр Бежан вступил в новую должность в декабре 2017 года.

Сам Жиздан заявил, что он даже не подозревал, что Бежан любит заниматься сексом с юношами.

- Ваш вопрос не имеет никакого смысла. Где вы видели в резюме человека, чтобы там было написана такая ерунда? Как я мог продвигать человека с такими качествами? Бежан не звонил мне до тех пор. Я в предвыборной кампании и не вмешиваюсь в расследование. С господином Бежаном я не разговаривал, и я готов пройти полиграф, - заявил Александр Жиздан, сообщает agora.md.

Согласно 1 пункту 175 статьи Уголовного кодекса Республики Молдова развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, состоящие в эксгибиции, непристойных прикосновениях, беседах непристойного или циничного содержания о сексуальных отношениях, склонении к участию или присутствию на порнографических спектаклях, предоставлении материалов порнографического содержания, а также в иных действиях сексуального характера, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.