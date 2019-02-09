«Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку» - Канду взял интервью у Габурича

Беседа чиновников выдалась очень «содержательной».

Похоже, что представители Демократической партии накануне выборов решили опробовать себя во всех качествах. Ещё не успел стихнуть гомерический смех по поводу раскатывающего по Резинскому району на мотоблоке "дровосека" Сергея Сырбу, как в новом амплуа решил попробовать себя Андриан Канду.

Ему захотелось узнать, тяжела ли жизнь репортеров, которых он так часто без малейших укоров совести обманывает. "Встреча" состоялась на территории будущей "Арена Кишинёв" - ещё одного разрекламированного демократами проекта. Канду спросил у Габурича, как продвигается строительство.

Тот, хотя и сложил с себя полномочия министра инфраструктуры на период избирательной кампании, всё же ответил на вопросы, заданные спикером. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего Габурич не сообщил:

- Мы добились успеха. Мы много работали. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сдержать свои обещания, чтобы 14 октября 2019 года мы могли перерезать ленточку «Арены Кишинёв», - заявил Габурич.