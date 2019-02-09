«Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку» - Канду взял интервью у Габурича

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Политика
Беседа чиновников выдалась очень «содержательной».
Ему захотелось узнать, тяжела ли жизнь репортеров, которых он так часто без малейших укоров совести обманывает. "Встреча" состоялась на территории будущей "Арена Кишинёв" - ещё одного разрекламированного демократами проекта. Канду спросил у Габурича, как продвигается строительство.
Тот, хотя и сложил с себя полномочия министра инфраструктуры на период избирательной кампании, всё же ответил на вопросы, заданные спикером. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего Габурич не сообщил:
- Мы добились успеха. Мы много работали. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сдержать свои обещания, чтобы 14 октября 2019 года мы могли перерезать ленточку «Арены Кишинёв», - заявил Габурич.
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