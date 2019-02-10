Сценарий для Молдовы: порядок из хаоса

Не имея возможности победить в честной борьбе, молдавские демократы накаляют обстановку, чтобы вызвать политический хаос. Что делать дальше, они уже знают.

Для сохранения власти нужно надежное решение

У демократов изначально сложился основной, скрытый сценарий парламентских выборов.

Мы хорошо помним, что в момент, когда принималось решение о переходе на смешанную систему голосования, рейтинги партии были очень низкими. Лидеры формирования Влад Плахотнюк, Андриан Канду, Павел Филип имели поддержку на уровне 3-4 процентов, то есть в рамках статистической погрешности. Тогда аналитики выдвигали версию, что демократы попытаются провести в парламент своих людей под видом независимых кандидатов, как они это сделали однажды в Гагаузии. Но поскольку общество эту уловку разоблачило, а также стало ясно, что представители партий-оппозиционеров смогут легко обойти псевдонезависимых, понадобилось более надежное решение для сохранения власти.

Главная стратегия демократов

Каким могло быть это решение? Ответ лежит на поверхности: превращение выборов в фарс, создание ситуации, когда никто из конкурентов не сможет набрать необходимого большинства для формирования правительства, а также угроза отмены результатов голосования.

То, что эта стратегия была принята в качестве главной, показали выборы генерального примара Кишинева. Вспомним, как громко праздновали победу сторонники Андрея Нэстасе, сколько было сказано высокопарных слов о закате эпохи демократов! И каким был результат? На сцену вышел неизвестный судья, чью фамилию уже никто и не помнит, и победитель вмиг превратился в проигравшего. Решение властей было дерзким, и оно указывало оппонентам: надежды на честную игру, на то, что режим трусливо поднимет лапки вверх, – детская наивность.

На кону слишком многое, чтобы взять и просто передать власть оппонентам, которые на каждом углу кричат, что посадят всех демократов в тюрьму. Выборы столичного головы стали генеральной репетицией будущего парламентского голосования.

Главный урок, который должны были вынести соперники демократов: перед ними не обычный враг, а персонаж, напоминающий Кощея Бессмертного из известной народной сказки. С Кощеем нелегко сладить: так как «смерть его находиться на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. А дерево то Кощей как свой глаз бережёт». Поэтому нужно понимать, что электоральный процесс проводится для того и с таким расчетом, чтобы власть без всяких оговорок сохранилась в руках тех, кому она и принадлежала до сих пор.

Исходя из этого, до каждого должно было дойти, что переиграть молдавского Кощея крайне сложно. А для победы понадобятся недюжинная смекалка, дерзость, смелость и решительность, а также объединение усилий всех противников супостата.

Лидеры ACUM на крючке спецслужб

На то, что выборы не будут честными и справедливыми, а превратятся в изощренное издевательство над политическими противниками власти, указывало множество обстоятельств.

Накануне выборов демократы открыто дали понять, что готовы исключить ПДС и партию Платформа «DA» из электоральной гонки. Как мы помним, в парламенте была создана специальная комиссия, которая расследовала связи польской неправительственной организации «Открытый диалог» и лидеров правой оппозиции. Майю Санду и Андрея Нэстасе обвинили в связях с российскими спецслужбами и измене родине. Генпрокуратуре было поручено открыть уголовное дело и провести следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства мнимого преступного сговора молдавских политиков и иностранной разведки.

Прокуроры взялись за дело и даже вызвали на допрос Людмилу Козловскую, руководителя неправительственной организации. На молдавскую власть не подействовали ни убедительные просьбы правительства Польши не использовать данную тему в предвыборной кампании, ни то обстоятельство, что Людмила Козловская свободно перемещается по странам ЕС, включая Брюссель, а это полностью разбивало версию демократов о расследовании в Европе деятельности «Открытого диалога».

И вот сейчас, когда предвыборная агитация началась, стало известно, что молдавская генпрокуратура вновь вызвала на допрос Людмилу Козловскую. Таким образом, обществу передавалась послание, что дело об измене родины и связях с российскими спецслужбами Майи Санду и Андрея Нэстасе по-прежнему ведется. И нельзя исключить, что в какой-то момент политикам будет предъявлено обвинение и их даже могут взять под стражу.

Санду и Нэстасе принуждают к коалиции

Еще более шокирующая информация пришла из пенитенциара №13.

Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного на 25 лет тюрьмы, передали, что к нему наведались определенные лица, представляющие власть. Они сделали заманчивое предложение. Взамен на освобождение из-под стражи и полное оправдание Платону предлагалось дать показания против Андрея Нэстасе и Майи Санду. Суть свидетельств должна была подтвердить сотрудничество этих политиков с российскими спецслужбами, а также причастность к широко известному делу об отмывании миллиардов из России, так называемому «ландромату».

Активизация усилий властей в продвижении дела об измене родины Нэстасе и Санду имеют двоякую цель. С одной стороны, запугать политиков и склонить их к созданию правящего альянса после выборов с ДПМ. С другой – дать понять лидерам ACUM, что расклад об исключении их из выборов лежит на столе и по-прежнему рассматривается. Может быть использован мягкий вариант, когда будут признаны недействительными победы представителей блока в одномандатных округах. А также и жесткий сценарий, когда ACUM могут исключить из предвыборной гонки за несколько дней до выборов.

Что является главным? Запугивание или готовность к решительным действиям? Окончательное решение не принято, так как на столе у демократов лежит и досье на другого важного электорального конкурента – партию социалистов.

Разрушение пирамиды нужно начинать с партии

Конечно, социалисты больше подходят на роль главной жертвы.

В последнее время западными мозговыми центрами (к примеру, аналитиками Chatham House) в рамках борьбы с российским присутствием и влиянием в Молдове сформулирована триединая задача. Первое - уничтожение политических сил, связанных с Россией и продвигающих интересы Москвы. Второе – ликвидация российских СМИ, газет и интернет- изданий на русском языке, полное лишение голоса русскоязычных в Молдове. И третье – провоцирование религиозного раскола по украинскому сценарию, с тем чтобы максимально ослабить влияние Русской православной церкви в стране в пользу румынской Бессарабской митрополии. Совершенно не случайно в опросах общественного мнения, которые проводит американский Международный республиканский институт (англ. IRI), измеряется уровень доверия к каждой религиозной структуре отдельно.

Разумеется, в треугольнике партия-церковь-СМИ главной вершиной является именно политическая организация, так как она служит «крышей» и силой, обеспечивающей функционирование всех других общественных институтов. И поскольку опросы общественного мнения показывают, что партия социалистов пользуется самой высокой поддержкой населения и может набрать большинство голосов, то исключение ПСРМ из выборной гонки может быть самым предпочтительным вариантом для демократов.

Если это произойдет, то ДПМ и ее сателлиты типа партии Шора и ПКРМ (вспомним, что коммунисты голосовали за миноритарное правительство ДПМ и ЛДПМ в 2015-м), а также независимые депутаты и перебежчики из ACUM вновь смогут сформировать правительство под руководством демократов.

Свита Плахотнюка обрушивается на Додона

Есть ли признаки, указывающие, что ДПМ готовится к подобному шагу?

О том, что партия социалистов может серьезно поплатиться, если Игорь Додон пойдет на выборы по спискам этого политформирования, демократы предупредили загодя. Еще раньше Андриан Канду утверждал, что парламент рано или поздно объявит Додону импичмент.

С началом выборов ситуация только обострилась. Мы помним, что первым с некими разоблачениями выступил Дорин Киртоакэ, явно действующий в соответствии с указаниями демократов. А потом с нападками на Додона обрушился Илан Шор. Скандальный бизнесмен обвинил президента в угрозах ему лично и его семье, а также намекнул: есть, мол, «чемодан с компроматом» на главу государства. Однако до поры до времени это были лишь публичные перепалки. Но вскоре последовали и действия. И началась стрельба со всех орудий.

Первыми с требованием снять с выборов ПСРМ обратились в ЦИК молдавские коммунисты. Затем последовала очередь либералов. Киртоакэ обосновал свой протест якобы существующим финансированием ПСРМ из-за рубежа. С жалобой на то, что социалистам оказывает поддержку президент Додон и «глава другого государства» обратилась в ЦИК партия Шора.

«Друга» России пиарят румынские СМИ

В это же время во всех молдавских СМИ были растиражированы заявления председателя Конгресса молдавской диаспоры в РФ Александра Калинина. Любопытно, что интервью он дал изданию Deschide.md, финансируемому правительством Румынии. Калинин утверждал, что якобы никакой амнистии молдавских мигрантов на самом деле нет и что Додон привез из Москвы на самолете «Газпрома» 20 миллионов долларов, предназначенных для предвыборной кампании социалистов. Калинин не представил никаких доказательств, но пригрозил, что обратится в генпрокуратуру с просьбой расследовать факт финансирования ПСРМ из-за рубежа.

В свою очередь, лидер ПКРМ Владимир Воронин обратился с требованием расследовать использование финансовых средств, выделенных на ремонт здания президентуры. Эту идею моментально поддержало парламентское большинство и поручило вновь назначенному главе СП и представителю демократов Мариану Лупу провести аудиторскую проверку. Однако проблема заключается в том, что ремонт здания осуществлялся не на бюджетные деньги, а на средства Турции, и проводила ремонтные работы турецкая фирма. Проверять правильность расходование средств могут только официальные структуры Анкары.

Первое и последнее предупреждение

Но информационное цунами было поднято, и избиратели были введены в заблуждение.

Все эти события широко освещались многочисленными изданиями, радио и телеканалами, принадлежащими Демпартии. И, как следствие мощной информационной кампании против социалистов, ЦИК вынесла предупреждениеПСРМ, а также напомнила президенту Игорю Додону о необходимости быть независимым, аполитичным и не вмешиваться в предвыборные акции. Понятно, что предупреждение было первым и последним, затем грозит «удаление с поля».

Кроме того, Центризбирком потребовал от администрации соцсети «Одноклассники» снять рекламу акции миграционной амнистии под эгидой Владимира Путина и Игоря Додона.

Участие в кампании против социалистов зависимых политиков и тех, против которых возбуждены уголовные дела, четкая координация их действий, а также расписанная по нотам работа СМИ демократов, прямо указывают на заказчика этой масштабной акции. Разумеется, операцией руководили из штаба ДПМ.

Выборы по «европейским стандартам»

«Молдавские ведомости» в статье «ДПМ не в состоянии организовать честные выборы: нужен новый тур и международные гарантии» привели множество свидетельств того, что нынешние выборы не являются ни честными, ни справедливыми, ни корректными. И число этих свидетельств с каждым днем множится.

С подобным же заявлением выступила и мониторинговая миссия ПАСЕ. Эксперты установили факты запугивания кандидатов, попытки подкупа избирателей и злоупотребления административным ресурсом. А то, что СМИ демократов освещают выборы тенденциозно, шельмуют оппонентов и представляют в выгодном свете провластных кандидатов и их сателлитов, может подтвердить любой телезритель.

Например, в выпуске новостей телеканала REN TV Moldova от 8 февраля с.г. в 19.00 негативно освещалась встреча с избирателями кандидата-социалиста Лебединского, но зато позитивно и очень подробно - демократов Плахотнюка и Габурича. Затем в эфир было выдано еще несколько сюжетов об успехах правительства: строительство дорог, акция «Доктор для тебя», появились Канду и Габурич в строительных касках на площадке спортивной арены. А под конец была выдана в эфир еще и политическая реклама ДПМ и партии «Шор». И это не уникальный случай, а типичная картина для провластных СМИ.

Подготовка к хаосу

Понимают ли в штабе ДПМ, что делают? Безусловно. Надеются на то, что все это прокатит, и злоупотребления сойдут им с рук? Конечно, потому что, скорее всего, им даны соответствующие гарантии. От кого? Разумеется, от США. Американский посол Дерек Хоган и сам активно участвует в выборах, занимается агитацией в пользу друзей США, НАТО и европейского курса. Но гарантии должны на чем-то базироваться.

Единственное, что может лежать в основе таких гарантий, - долговременная программа ликвидации российского влияния в Молдове. Главный пункт плана – сохранение нынешнего курса и выведение за рамки политической жизни сторонников улучшения отношений с Россией. То есть социалистов. И на днях Игорь Додон заявил, что если один из основных конкурентов будет удален из гонки, то тогда выборы будут считаться незаконными. Есть признаки, указывающие на то, что к такому сценарию ПСРМ готовится давно: еще в декабре Додон объявил о создании народно-патриотического движения.

Так что основные события, скорее всего, развернутся в Молдове уже после выборов. И похоже, что главный план демократов - не победа на выборах, а именно провоцирование хаоса. Будет ли это частью большой геополитической игры с участием России - пока неизвестно. Но молдавские демократы хорошо знают, как половить рыбку в мутной воде.

Сергей ТКАЧ