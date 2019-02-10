Топ-15 невыполнимых обещаний кандидатов в депутаты

Предвыборная кампания набирает силу, и обещания партий и кандидатов-одномандатников опадают на наши головы как мыльные пузыри. Вот самые невыполнимые.

1. Введение смертной казни за особо опасные преступления

2. Создание колхозов.

3. Восстановление государственных заводов и фабрик.

4. Создание ародных трибуналов.

5. Введение госмонополии на импорт алкоголя, табачной продукции и нефтепродуктов и повышение акцизов на них. (№№1-5 партия Шора)

6. Социальное пособие в 200 лей каждому реьенку до совершеннолетия.

7. Пособие пенсионерам к Пасхе в 600 лей.

8. Рост компенсации на тепло с 350 до 700 лей (№№6-8 – ДПМ).

9. Средня зарплата по экономике - 11 тысяч лей.

10. Удаление коррумпированных судей из юридической системы (№№6-10 - блок ACUM).

11. Легализация марихуаны в медицинских целях и декриминализация ее немедицинского употребления (Независимый кандидат Думитру Чеботареску, владелец/совладелец нескольких ресторанов, кафе и клубов в Кишиневе, баллотирующийся в одномандатном округе № 28 в Кишиневе - Рышкановка и Старая Почта).

12. Создание Межпарламентской молдавско-румынской комиссии, которая примет решение о немедленном предоставлении румынского гражданства всем тем, кто родился до 28 июня 1940 года.

13. Предоставление этим лицам материальной помощи, пенсий, бесплатной медицины.

14. В районе Ниспорень построить мост Грозешть-Бэрбояны, который установит прямое сообщение с уездами Румынии (№№12-14 - независимый кандидат Юрий Кэрбуне по одномандатному округу Ниспорень).

15. Открытие в Унгенах филиала Ясского университета и создание университетского городка (Кандидат избирательного блока ACUM Октавиан Цыку, баллотирующийся в Унгенском округе).