Я призываю вас проявлять уважение по отношению к стражам порядка, - Александру Пынзарь

Прошедшая неделя была, безусловно, богата на события, однако обошлась без впечатляющих комментариев.

Однако благодаря некоторым произошедшим инцидентам редакция «Блокнота Молдовы» сумела определить высказывание, вызывающее наибольший интерес.

Накануне глава генерального инспектората полиции Александру Пынзарь дал комментарий в связи с наездом и избиением патрульного полицейского. Он напомнил, что полицейские действуют во благо граждан и призваны спасать чужие жизни, а не бороться за свои.

- Я призываю вас проявлять уважение по отношению к стражам порядка и оказывать поддержку, которую они заслуживают! Тогда и они проявят к вам уважение, - призывал глава молдавской полиции.

Это заявление могло бы остаться незамеченным, если бы не стало известно о довольно серьезном инциденте, произошедшем накануне вечером в Дрокиевском районе. Двое патрульных полицейских, находясь при исполнении служебных обязанностей, подверглись жестокому избиению со стороны 10 человек. Это серьезное правонарушение и подозреваемые, скорей всего, получат справедливое наказание, однако оно выглядит особо циничным на фоне заявления главы ГИП. По всей видимости, нарушители не успели узнать о призыве Александру Пынзаря.

Впрочем, в социальных сетях нашлись граждане, которые заявили, что к некоторым полицейским не за что испытывать уважения - его нужно заслужить. В комментариях к выступлению Пынзаря указывались многочисленные случаи взяточничества со стороны представителей правоохранительных органов, а также вспомнились несколько случаев, когда сам полицейский вел себя неуважительно по отношению к гражданам республики.

К примеру, в конце декабря 2018 года, в Кишиневе, полицейский с сигаретой в зубах назвал водителя «Лошарой», а после, смутившись, назвал свои имя и фамилию.