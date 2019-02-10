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Технологии
Более 60 процентов молдаван пользуются интернетом, большинство делает это ежедневно
10.02.2019

Молдова - одна из лучших стран в мире по доступности интернета. Более 60 процентов молдаван пользуются интернетом, а большинство из них делает это ежедневно. Опрос на эту тему провело агентство Magenta Consulting, а результаты опубликовал телеканал Publika.md.

Более 55 процентов опрошенных признались, что заходят в интернет хотя бы раз в неделю, ещё четыре процента дали понять, что пользуются интернетом, но несколько реже, чем еженедельно. 41 процент опрошенных дал понять, что вообще не использует интернет - это люди из сельской местности в возрасте 45 лет и выше.

Чаще всего люди используют соцсети - у 68 процентов опрошенных есть своя страничка в Facebook, несколько уступает ей соцсеть Одноклассники, доступ к которой есть у 66 процентов опрошенных. Ещё 27 процентов опрошенных признались в симпатиях к Instagram - в основном это молодые люди.

Другие популярные социальные сети - Vkontakte, Twitter и LinkedIn. Всего в рамках опроса были опрошены 1138 человек, сообщает телеканал Publika.


 
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