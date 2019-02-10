Мужчина провалился под лёд Днестра в Дубоссарском районе, спасти его не удалось

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Общество
Трагедия разыгралась в 150 метрах от берега.
Трагически закончилось намерение 64-летнего мужчины порыбачить на берегу Днестра в районе села Моловатэ Ноуэ, что на левом берегу Днестра, но под юрисдикцией Кишинёва. Подтаявший лёд не выдержал его веса и в 150 метрах от берега проломился.
Несчастный оказался в воде, и помочь ему никто не успел. Спасатели смогли позже достать труп утонувшего из реки, однако к тому моменту мужчина уже не подавал признаки жизни, сообщает портал deschide.md.
Напомним, что не так давно другой мужчина угодил в огромную лужу в Кишинёве и едва не утонул прямо в ней . Его спасли подоспевшие полицейские.
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