Мужчина провалился под лёд Днестра в Дубоссарском районе, спасти его не удалось

Трагедия разыгралась в 150 метрах от берега.

Трагически закончилось намерение 64-летнего мужчины порыбачить на берегу Днестра в районе села Моловатэ Ноуэ, что на левом берегу Днестра, но под юрисдикцией Кишинёва. Подтаявший лёд не выдержал его веса и в 150 метрах от берега проломился.

Несчастный оказался в воде, и помочь ему никто не успел. Спасатели смогли позже достать труп утонувшего из реки, однако к тому моменту мужчина уже не подавал признаки жизни, сообщает портал deschide.md.

Напомним, что не так давно другой мужчина угодил в огромную лужу в Кишинёве и едва не утонул прямо в ней . Его спасли подоспевшие полицейские.