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Экономика
Россия передала Молдове 12 грузовых КАМАЗов
10.02.2019

Помощь оказана в рамках договоренностей, которых удалось достигнуть президенту Игорю Додону с российским руководством.

Договорённости, которые достигнуты с руководством России, продолжают реализовываться. Первая партия из 12 грузовых автомобилей КАМАЗ передана нашей стране. Спецтехника уже прошла техническую инспекцию и скоро отправится в долгий путь в Республику Молдова, сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в фэйсбук.

"Эта помощь наших партнёров из Российской Федерации будет передана в районы и муниципалитеты – туда, где местные власти испытывают острую необходимость в технике для поддержания нормального состояния дорог", - пояснил Игорь Додон.

Глава государства убеждён, что граждане Молдовы высоко оценивают помощь, которую российский народ оказывает нашей стране. Президент Республики Молдова пообещал и далее выступать за укрепление дружбы и сотрудничества со стратегическим партнёром – Российской Федерацией.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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