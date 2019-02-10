Молдавский гастарбайтер в Берлине: Немцы нас кинули, денег не заплатили, почему они живут лучше, если мы их победили?

Молдаванин Саша за короткое время успел поработать, посидеть в тюрьме, а теперь еще и стал бездомным.

Из Германии посреди зимних морозов поступают новости о взлетевшем в разы количестве бездомных в благополучном, казалось бы, государстве. Точной статистикой правительство не располагает, но по оценкам, у более чем миллиона человек в 80-миллионной стране нет крыши над головой. Власти Германии на неприятную тему, как правило, закрывают глаза. На лавках, в метро, под мостами — где капитулирует немецкое государство — босяков со всего мира, угодивших на европейской чужбине в беду, спасают рядовые немцы. О рекордном росте числа бездомных и рекордном милосердии — в материале шефа европейского бюро RTVI Константина Гольденцвайга.

Какие бездомные, если, судя по новостям, в негласной столице Европы жилищный бум? Строить все это рук не хватает. Здесь — и не только — за немецкое качество через цепочку посредников отвечают гастарбайтеры-нелегалы.

Александр Брага, строитель: «Так стоит €12 за квадратный метр — нам должны были дать. А по цепочке получается, что нам достается только четыре».

За эти гроши и без контракта немец из дома не выйдет. А молдаванин Саша загнан в угол и согласен на любой доход. Вновь приехав в Берлин на заработки, он только что отсидел здесь в тюрьме — в метро исправно ездил зайцем, денег не было. На этой стройке он на них очень рассчитывал: на родине долги, работу не найти, дочке пять лет.

Александр Брага: «Мы неделю тут работали, с утра. С 7 до 5 вечера. Нам никакие деньги за это не заплатили».

Так, этим утром, говорит, он лишился и койки. Его «как бы уволили», чтобы «как бы нанять» новых работников. Еще вчера — молдавский строитель, теперь — немецкий бездомный. Один из миллиона с лишним.

Александр Брага: «У нас в Молдавии к хорошему стоматологу идти. Да не к хорошему, а даже к самому худшему стоматологу, если идти, надо дать денег. А тут просто так они тебе помогут, зубы починят. Расстраивает, конечно, что во второй мировой победили мы, а живут лучше они».

Наш молдавский знакомый Александр уже и забыл, когда последний раз был в магазине одежды. Это не секонд-хэнд при собесе, а одна из крупнейших в мире торговых сетей «C&A». В Берлине компания, наряду с общепитом, парикмахерскими, подключилась к необычной акции. Рядовой покупатель вместе с товарами для себя теперь может купить подарочный жетон для бездомных. Продавцов тренируют отдельно: как избавить от смущения клиентов, немного пахнущих и неуверенных в себе.

НИКИТА ЗВЕРЕВ