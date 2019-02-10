Человек недели – Глава счетной палаты Республики Молдова Мариан Лупу

На этой неделе Мариан Лупу стал новым главой Счетной палаты Республики Молдова, победив в конкурсе на замещение этой должности, и принес присягу в парламенте.

«14 лет в правительстве и 14 лет в парламенте. Раз в 7-8 лет психологи рекомендуют менять сферу деятельности. 14 лет в парламенте более чем достаточно. Я не сторонник того, что уходить из политики нужно только ногами вперед. Решение об этом было принято еще осенью. Будет ли это окончательным уходом из политики, посмотрим», – заявил демократ.

В то же время Мариан Лупу отметил, что должность председателя Счетной палаты подходит ему по целому ряду причин. «Эта должность подходит мне по определенным критериям. Здесь нет административных руководителей, ты сам решаешь, каковы твои сферы деятельности и т.д.», – сказал он.

Мариан Лупу также уточнил, что на новой должности ему потребуются 1-2 месяца, чтобы вникнуть, а с выводами он выступит позже.

Безусловно, эта должность является важной новой стезей в карьере Мариана Лупу. Она предполагает ряд сложностей, но у Мариана Лупу есть опыт и знания, необходимые для их преодоления.

ТРИБУНА уточняет:

Мариан Лупу родился 20 июня 1966 года в городе Бэлць. Когда ему было 6 лет, они с семьей переехали в Кишинев. В 1983 году он окончил школу №1 (теперь это румыно-французский лицей имени Георге Асаки). В 1980-1988 был членом ВЛКСМ. Поступил в Кишиневский государственный университет на факультет торговли и экономики и с отличием окончил его в 1987 году. В 1988 году стал членом КПСС, состоял в рядах партии до ее роспуска в 1991 году. Затем продолжил образование в аспирантуре в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова и Государственном университете Молдовы. В 1991 году защитил диссертацию доктора экономики. С 1991 года работает в Департаменте внешнеэкономических связей Министерства экономики, где прошел путь от главного специалиста и начальника управления до директора Департамента внешнеэкономических связей (1997).

Параллельно с 1992 по 2000 год был исполнительным директором Программы TACIS в Молдове. В 1994 году прошел курсы по макроэкономике в Институте Международного валютного фонда в Вашингтоне, а в 1996 году – курсы по международной торговле в Институте Всемирной торговой организации в Женеве. 5 августа 2003 года, указом президента Владимира Воронина назначен на должность министра экономики Республики Молдова. 6 марта 2005 года его избрали депутатом парламента по списку Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), хотя, он и не был членом партии. 24 марта 2005 года его избрали спикером. 5 апреля 2009 года его вновь переизбрали депутатом по списку ПКРМ. В июне того же года Мариан Лупу покинул ПКРМ и возглавил Демократическую партию.

По итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли 29 июля 2009 года, его новая партия прошла в законодательный орган и приняла участие в создании Альянса за европейскую интеграцию. После парламентских выборов, организованных 28 ноября 2010 года, ДПМ во главе с Марианом Лупу набирает 15 мандатов и участвует в создании новой правящей демократической коалиции. Мариана Лупу избрали председателем парламента. Эту должность он исполнял вплоть до весны 2013 года. Кроме того, до марта 2012 года он исполнял также и обязанности президента Республики Молдова. Мариан Лупу подал в отставку с поста председателя ДПМ 10 декабря 2016 года.