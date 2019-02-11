С февраля пенсия ряда категорий граждан Молдовы вырастет до 5 тысяч леев

Власти Молдовы взялись за дело: некоторым категориям граждан страны пересчитали пенсию. С февраля этого года некоторые категории молдавских пенсионеров смогут порадоваться увеличению пенсии с 2048 леев до 4770 леев.

"Люди, вышедшие на пенсию по возрасту до 1999 года и имеющие трудовой стаж после выхода на пенсию не менее 15 лет, начали получать повышенные пенсии с февраля. До сих пор в Национальную кассу социального страхования (НКСС) подано около 3800 заявлений о перерасчете пенсий", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что увеличение пенсии после перерасчета зависит от стажа и размера заработной платы, из которой выплачивались взносы в систему социального страхования.

"Новая формула расчета пенсий не только устраняет неравенство в системе, но и приводит к повышению пенсий", - пояснили в НКСС.

Лица, которые уже подали заявления на перерасчет пенсии и которые попадают под требования закона, но не были указаны в платежных списках, получат разницу к 20 февраля при обращении в соответствующие структуры.

"Пенсия по возрасту пересматривается по запросу гражданина. Заявитель должен представить свое удостоверение личности и трудовую книжку. Если трудовая книжка утеряна, то можно предъявить любой документ, подтверждающий, что человек работал", - отметили в ведомстве.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий перерасчет пенсий по возрасту для лиц, которые работали после выхода на заслуженный отдых. Выплаты вырастут в среднем в 2,3 раза, то есть увеличатся с 2048 леев до 4770 леев. А с 1 января 2020 года пересмотрят выплаты тем гражданам, которые работали менее 15 лет после выхода на пенсию. Они будут получать в среднем в два раза больше, вместо 1900 леев - 3765 леев.

Что касается пенсий, оформленных с 1 января 1999 по 1 января 2019 года, то их перерасчет произойдет постепенно, начиная с 2021 года по 2027-ой. В общей сложности, власти пересмотрят размер пенсии свыше 130 тысяч граждан.