Сюрпризы от примэрии Кишинева, или какие перемены ждут горожан

Столичная администрация вводит новый автобусный маршрут вместо одного троллейбусного – как объясняют это решение в примэрии.

Дорожная инфраструктура и общественный транспорт, в частности, как показала практика, не являются коньком столичных властей. Испещренные ямами и заплатками дороги, некачественный ремонт трасс, отсутствие парковок и, конечно, довольно часто меняющиеся маршруты общественного транспорта – печальная слава молдавской столицы…

О том, что с перегруженным автомобилями Кишиневом надо что-то делать, говорится давно. В муниципалитете, в частности, предлагали горожанам отдавать по возможности предпочтение общественному транспорту – автобусам и троллейбусам. Для этих целей власти даже начали закупать современную технику, но как всегда не обходится без конфузов. Правда, вот беда единиц общественного транспорта не очень-то и хватает. Особенно остро это чувствуется в часы пик. А чехарда с изменениями маршрутов – вводом новых и устранением старых – утомила жителей столицы.

На этот раз примэрия объявила о запуске с 18 февраля нового автобусного маршрута №16, который должен курсировать на промежутке между Аграрным университетом и парком "Ла Извор". Но не успели чиновники сообщить об этой новости, как сразу же объявили об уточнении.

Дело в том, что автобусы №16 повторяют путь троллейбусного маршрута №33, от которого, в конечном счете, муниципалитет решил отказаться. Некоторые СМИ успели порассуждать на тему того, как быстро все меняется у властей, и с какой легкостью они вносят изменения в работу общественного транспорта.

По маршруту №16 будут курсировать три автобуса, уточнили в столичной администрации. Ежедневно с 06.30 до 21.00 они выполнят по 18 рейсов. Интервал в часы пик, как сообщили в примэрии Кишинева, составит 30 минут. В то время как два троллейбуса, обслуживавших маршрут №33, выполняли только 12 рейсов в день с интервалом в 50 минут в часы пик, аргументируют уполномоченные городские структуры.

"Примэрия Кишинева отмечает, что те два троллейбуса на автономной тяге, которые работали на маршруте №33, вернулись в парк Управления электротранспорта. Для обеспечения запуска с 8 февраля троллейбусного маршрута №36 до Яловен по решению мунсовета Кишинева на линию вывели три троллейбуса на автономной тяге", - пояснили в примэрии.

Там также подчеркнули, что "подобные изменения не повлияли ни на график работы остальных троллейбусных маршрутов, которыми оперирует Управления электротранспорта, ни на число ежедневных рейсов.

"Примэрия опровергает какие-либо предположения в СМИ за последние несколько дней по этому вопросу", - отметили в столичной администрации