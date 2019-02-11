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Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию, о которой говорил Игорь Додон
11.02.2019

Лидер коммунистов Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию, о которой говорил президент Игорь Додон. В ходе встречи с избирателями в Бельцах Воронин заявил, что обещания Додона не что иное, как грязная предвыборная кампания социалистов.

"Это такая замануха, которая должна привлечь избирателей. Хотя было бы проще, чтобы они проголосовали там. Дружественные отношения нужно подтверждать конкретными действиями, а не пустыми заявлениями о том, что мол мы в Москве обо всем договорились. Если договорился, то подтверди свои слова конкретными фактами. А фактов не видно", - сказал Владимир Воронин.

Такого же мнения придерживается большинство жителей Бельц.

Ранее председатель Конгресса молдавской диаспоры Александр Калинин рассказал, что одной из наших соотечественниц пришлось рожать в российской тюрьме. Она решилась выехать в Молдову, узнав о миграционной амнистии, но ее задержали. Калинин отметил, что подобные случаи произошли в марте прошлого года с еще четырьмя нашими согражданами.


 
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