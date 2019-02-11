В столице организовали ярмарку в преддверии Дня всех влюбленных

Выпечку в форме сердца, сувениры, бижутерию, посуду и другие вещи на любовную тематику можно было найти на столичной ярмарке, которую организовали в преддверии Дня всех влюбленных.

"Я приготовила пирожные, использовала зефир и макаруны, они самые вкусные. Цены начинаются от 15 леев, но есть и товары со скидкой." "У нас тут посуда ручной работы с поздравлениями. Есть и тематические эко-сумки. Посуда стоит от 60 до ста леев, бижутерия от 20 леев, а одежда от 50 леев."

Каждый покупатель нашел подарки на свой вкус. Организовали для влюбленных и различные мастер-классы. "Мы решили устроить мастер-класс по случаю Дня Святого Валентина. Это будет отличным подарком, поэтому мы решили всех научить. Мы заранее подготовили специальные доски и нитки."

А самые смелые пары воспользовались возможностью и зарегистрировали отношения. Правда действителен брак только сутки. "Это первая пара, которая зарегистрировала сегодня свои отношения. Самая красивая и стильная. Поздравляю вас! Можете поцеловать друг друга"