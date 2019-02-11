Настоящая зима возвращается в Молдову, нас вновь ждут снегопады и морозы

После небольшой паузы природа вновь берётся за своё.

Если сегодня на улице ещё солнечно и хорошо, то к середине наступающей недели всё изменится, передаёт погодный портал Gismeteo. Меняться погода начнёт уже в среду, когда над северными и центральными районами республики пойдёт мокрый снег.

При этом температуры будут стабильно падать - вплоть до минус шести градусов по Цельсию, после чего снег уже будет ложиться на землю в своём замёрзшем виде.

Это означает, что нас вновь ждут заснеженные дороги и соответствующие транспортные осложнения. Полиция предупредила водителей о необходимости соблюдения осторожности в таких условиях.