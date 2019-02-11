Игорь Додон: Пока будете кушать сосиску и кататься на качелях, они украдут ещё один миллиард

Президент страны провёл встречу с людьми в Тараклии. Игорь Додон провёл последние дни на юге страны, где он встречался с избирателями и беседовал с ними о ситуации в стране.

Касательно встречи с избирателями в Тараклийском районе он поведал буквально следующее:

- Вторая за сегодня встреча с гражданами состоялась в Тараклии. В местном Доме культуры собралось около 500 человек, традиционно интересующихся социально-экономические проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день.

Рассказал им о торжественном открытии Года семьи, который объявлен в Республике Молдова в 2019 году Указом Президента. В рамках Года семьи пройдёт большое количество культурных и общественных мероприятий.

В связи с этим я поздравил две супружеские пары долгожителей (по 54 года в браке) и три многодетные семьи, в том числе семью Ковач, у которой 14 детей. Пожелал им крепкого здоровья, мира и процветания.

Напомню, что в Тараклийском районе компактно проживают болгары. Всего в Республике Молдова насчитывается более 52 тысяч болгар, - заявил президент.

Отдельно стоит рассказать о моменте в общении президента с гражданами, о котором сообщает NewsMaker.md. Всё началось с вопроса одной женщины из села Кирилловка, посетовавшей, что до сёл власти добираются очень редко. После этого она заявила буквально следующее:

- Я против той агитации, которую проводит партия Шор, но они сегодня хоть хлеб нам везут, - заявила женщина.

Ответ президента ударил, что называется, не в бровь, а в глаз:

- Вы можете съесть сосиску и покататься на качелях, а потом у вас еще один миллиард украдут. То, что Шор раздает людям сейчас, украли у кого?, - спросил президент, в ответ на что из зала послышалось дружное "У нас".

- Было ли хоть раз, чтобы я раздавал гречку?, - продолжил президент, и тут же напомнил о проектах, реализованных при его непосредственном участии.

Это и замена компьютеров и окон в лицее села Кортен, равно как и ремонт спортзала в нём же, отремонтированные водопроводы в сёлах Валя-Пержей и Твардица, которые были обновлены именно при активном содействии Додона и ПСРМ в последние годы.