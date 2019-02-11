ТОП-10 самых активных политических деятелей января

Традиционно, портал ТРИБУНА составляет условный рейтинг самых активных политических деятелей месяца. На этот раз речь пойдет об активности политиков в январе.

1). Президент Игорь Додон

Глава государства остается самым активным политическим деятелем в Молдове. В январе он провел 46 публичных мероприятий и акций.

2). Партия социалистов

С приближением парламентских выборов, Партия социалистов существенно активизировалась. В январе ПСРМ провела 29 публичных мероприятий и встреч.

3). Премьер-министр Павел Филип

На третьем месте нашего рейтинга находится премьер-министр Республики Молдова Павел Филип. В январе он провел 27 мероприятий.

4). Демократическая партия

В январе существенно активизировалась и Демократическая партия. Она провела 22 общественных мероприятия, что почти вдвое больше, чем в предыдущие месяцы.

5). Платформа «ДА»

ППДП сохранила свой прежний уровень активности, проводя в январе примерно по одному мероприятию в два дня. Всего в январе ППДП провела 16 публичных мероприятий.

6). Партия «Шор»

Практически на том же уровне активности была и политическая партия «Шор», которая в январе провела 15 публичных мероприятия. В то же время, это политформирование было очень активным в СМИ.

7). Партия «Действие и Солидарность»

В общей сложности ПДС провела в январе 12 публичных мероприятия. Однако, следует отметить, что большинство из них состоялось по линии избирательного блока «ACUM», в который входит ПДС.

8). Спикер парламента Андриан Канду

На восьмом месте находится спикер парламента Республики Молдова Андриан Канду с 11 публичными мероприятиями. В январе он был достаточно активен, если учесть, что в это время парламент находился в отпуске.

9). Либеральная партия

Несмотря на то, что в январе ЛП существенно активизировалась, на фоне активности других политформирований либералы заняли лишь 9-е место с 10 публичными мероприятиями.

10). Партии «Наша партия» и «Демократия дома»

Завершают наш рейтинг партии «Наша партия» и «Демократия дома». В январе они провели по четыре публичных мероприятия.