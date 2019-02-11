Место на рынке России: молдавские виноделы рады отмене пошлин

Бизнесмены не хотят отдавать подарок российских таможенников, если после выборов к власти придет прозападный блок.

Беспошлинный транзит молдавского вина в Россию через Украину изменит бизнес, если из временной меры станет постоянным условием. На этом сошлись бизнесмены и эксперты двух стран на экспертном круглом столе "Перспективы развития сотрудничества Российской Федерации и Республики Молдова в винодельческом секторе" 9 февраля в Москве.

Равнение на Грузию

Полугодичная отмена пошлин на ввоз вина в Россию и эксклюзивное право на его транзит через Украину было сюрпризом для многих — но, как оказалось, не для всех. Открывая круглый стол, председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев в шутку упрекнул молдавскую делегацию:

"Прошлой осенью на Молдо-российском экономическом форуме я уже знал, что пошлины будут отменены, и предупреждал: "Срочно готовьтесь, срочно сертифицируйтесь, у вас будет время!". Никто мне не верил, а друзьям нужно верить! Отмена пошлины — это наш рояль в кустах, мы должны на нем сыграть".

Молдавским бизнесменам Меркушев поставил в пример Грузию: несмотря на то, что дипотношений у нее с Россией нет, в 2018 году россияне купили 54 миллиона бутылок грузинского вина. И хотя размеры московских диаспор молдаван и грузин сопоставимы, национальных молдавских ресторанов в столице всего четыре, а грузинских — 250. Председатель посоветовал обрусевшим молдаванам активизироваться и инвестировать в кафе и винные бутики.

Вино и выборы

Более осторожной позиции придерживается ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Михаил Пойсик. Он предполагает, что таможенные поблажки для молдавских виноделов могут исчезнуть, если на парламентских выборах 24 февраля победит антироссийская фракция членов парламента:

"Для того, чтобы импортировать вино в Россию, нужно заключать договоры, на это требуется время. Молдавское вино же не стоит и не ждет отмашки прямо на границе! А какой смысл заключать договор, если через две недели все может кануть в Лету? Думаю, сейчас молдавским бизнесменам стоит подождать".

Для молдавских вин должно найтись место на российском рынке вне зависимости от исхода ближайших выборов, надеется владелец компании Timbrus Евгений Бондарцов. В безусловное "покорение" России он, впрочем, не верит — времена до первого эмбарго 2006 года прошли. Сейчас, по мнению Бондарцова, Молдова должна бороться за 10-15 процентов винного рынка России.

После круглого стола молдавские виноделы предъявили москвичам все изобилие своих производств. На дегустационных столах были представлены как уже зарекомендовавшие себя в России марки, так и новые игроки. Все они с энтузиазмом приняли новость о беспошлинном транзите и надеются на долгосрочность этих перемен.

Для многих молдавских компаний отмена пошлин была решающим аргументом в выборе: ехать или не ехать в Россию, считает представитель экспедиционной компании "Мора" Валентин Крылов. По его словам, объем ввоза молдавского вина увеличится, но для видимых результатов должно пройти хотя бы несколько месяцев, чтобы все желающие успели подписать контракты и получить акцизные марки.

"Хотелось бы, чтобы отмена пошлины оживила интерес участников рынка к молдавским винам, пока что их незаслуженно обходят стороной", — отметил представитель винодельческого производства DK-Intertrade.

Круглый стол и презентация молдавских виноделов прошли в рамках Первого Салона молдавских вин. Его организатор — Черноморский Форум Виноделия.