Когда Молдову сильно затрясёт?

Очередное землетрясение произошло в субботу в Румынии в уезде Бузэу, сообщает Sputnik. Согласно данным Национального института физики земли соседней страны, подземные толчки зарегистрировали в 05.15. Магнитуда составила 3,5, а очаг залегал на глубине 129 километров.

В феврале в Румынии сейсмологи зафиксировали девять землетрясений, а всего с начала года в соседней стране произошли 38 подземных толчков.

Из них в 11 случаях, по данным Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы, магнитуда составила более 3.

Самое сильное землетрясение в 2019 году произошло 9 января. Тогда магнитуда точка составила 4,4, а во второй месяц зимы самый мощный толчок приборы зарегистировали 5 февраля (магнитуда 3,9).

А всего несколько дней назад, 6 февраля, в Черном море на глубине 5 километров произошла серия из десяти землетрясений, зарегистрированных в течение всего нескольких часов.

Мощное землетрясение не за горами

Директор Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игорь Никоарэ ответил на вопрос корреспондента Sputnik о том, стоит ли ожидать очередного мощного землетрясения в Молдове в ближайшее время?

По всем имеющимся данным, как сообщил специалист, в Карпатах один раз в 36-37 лет происходит сверхсильное землетрясение. В этом смысле можно проанализировать землетрясения 1940 и 1977 годов.

«Исходя из среднестатистических многолетних наблюдений, раз в сто лет происходит три таких землетрясения. Так как с 77-го года прошлого века столь мощной сейсмической разрядки не происходило, мы – в ожидании такого события. Важно быть готовыми к этому в любой момент и не паниковать», — сообщил Никоарэ.

По словам эксперта, каждый последующий день после сильнейшего землетрясения постепенно приближает нас к следующей подобной серии подземных толчков.