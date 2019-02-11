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Политика
Эксперты: Необходимо проверить источники финансирования президента Игоря Додона и ПСРМ
11.02.2019

Правоохранительные органы должны проверить источники финансирования президента Игоря Додона и Партии социалистов, которой он якобы неформально руководит. Такого мнения придерживаются гости передачи "В центре внимания" на Публика ТВ. В частности, они говорили о заявлениях Илана Шора, отметившего ранее, что он вместе с Вячеславом Платоном финансировал две предвыборные кампании ПСРМ, а также оплатил отдых Игоря Додона за границей.

Коснулись эксперты и появившейся информации о том, что Игорь Додон получил в России 20 миллионов долларов на нынешнюю предвыборную кампанию ПСРМ. Об этом на прошлой неделе заявил председатель Партии регионов Александр Калинин.

В минувшую пятницу Центральная избирательная комиссия предупредила аппарат президента, чтобы он не вмешивался в предвыборную кампанию. Получила предупреждение и Партия социалистов. Решение приняли после запроса Либеральной партии и партии "Шор".


 
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