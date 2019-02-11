Как некоторые аналитики видят некоторые тенденции, прослеживаемые в последних опросах общественного мнения

Тенденции на политической арене, прослеживаемые в последних опросах общественного мнения, внушают доверие. Кроме того, результаты последних опросов подтверждают тенденции предыдущих. Заявления были сделаны в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime, передает IPN.

Аналитик Виталий Андриевский утверждает, что стал больше доверять тенденциям из последних опросов, но считает, что цифры могут измениться. Аналитик говорит, что он поражен ростом Партии „Шор”, рейтинг которой, по его мнению, растет на пустом месте, потому что обещания, сделанные этим формированием, являются не реальными. Тем не менее, есть категория людей, которые верят в идею социальных магазинов и хотят верить в чудо. Об Избирательном блоке ACUM Виталий Андриевский говорит, что две партии, которые входят в него надеялись, что проценты поддержки, которых имели каждые из его формирований, объединятся, но вместе с положительными аспектами объединились и негативные. По этой причине рейтинг блока упал.

Политический комментатор Виталие Катанэ считает, что опрос IMAS показывает, что тенденции предыдущих опросов подтверждаются. „С одной стороны, у нас есть ПСРМ, которая находится в некотором роде в стороне от политической битвы, которая сейчас есть между ДПМ и оппозиционным блоком ACUM, и уменьшается, но очень мало. Что касается двух формирований, которые соревнуются на общественной сцене, мы видим, с одной стороны, что рейтинг правящей ДПМ растет, а блока ACUM DA - ПДС, падает. Эта тенденция подтверждается и соответствует предыдущим опросам”, - отметил Виталие Катанэ. По его словам, есть еще две партии, которые находятся на грани избирательного порога - Партия „Шор” и Партия коммунистов, а их вступление в законодательный орган зависит от их избирательной кампании.

Журналист Константин Олтяну считает, что рейтинг Демократической партии в опросах растет благодаря проектам, которых формирование внедрило, а также тем, что в период, когда были проведены опросы, ДПМ, через своих членов, гораздо больше была представлена перед гражданами. „ПСРМ почти стагнирует или почти падает, потому что не изменила свой формат, то, что некоторые сделали в феврале, по сравнению с декабрем”, - отметил журналист. Константин Олтяну считает, что у Блока ACUM DA - ПДС нет того роста, которого они хотели бы иметь, и это связано с тем, что до сих пор блок был единственным, кто громче выступал против власти, но теперь появились в политической среде и другие голоса, которые имеют другие точки зрения.