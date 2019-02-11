Диаспора может способствовать созданию реформистской парламентской оппозиции

Активное голосование диаспоры создаст политические возможности для оппозиции, которая не сможет управлять страной, поскольку у неё не будет большинства, и она отвергает какую-либо коалицию с ДПМ, но взамен она может стать сильной парламентской оппозицией, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог подчёркивает, что для политических партий Молдовы диаспора ассоциируется с важным источником укрепления политической власти и, соответственно, укрепления своей внутренней и внешней легитимности.

Демографические проблемы и миграционные тенденции среди молдавских граждан приближают тот момент, когда политические силы страны станут обсуждать политические права диаспоры или необходимость справедливого отношения к мигрантами, независимо от их географического местонахождения и, соответственно, их геополитического позиционирования, отмечает политолог.

По его мнению, результаты парламентских выборов 2019 года могут сыграть решающую роль для последующего пересмотра допустимой степени участия диаспоры в политической жизни страны. Во многом, пишет Дионис Ченуша, на расклад сил в парламенте может повлиять европейская диаспора.

Ожидания оппозиции от мобилизации диаспоры разбиваются о суровую реальность, констатирует политолог.

С одной стороны, подчинённые Демократической партии учреждения принимают превентивные меры с целью воспрепятствовать участию диаспоры в голосовании – путём отстранения избирателей с пророченными паспортами и сохранения небольшого количества избирательных участков по сравнению с размерами диаспоры (около 1 миллиона человек), считает политолог.

С другой же стороны, политическая активность диаспоры на этих выборах кажется более низкой, чем на президентских выборах 2016 года, отмечает Ченуша. Он полагает, что введение смешанной избирательной системы объективно уменьшило то влияние, которое диаспора начала осознавать и усваивать с момента президентских выборов 2016 года.

В результате намеренного усложнения властями правил игры включение диаспоры в электоральное состязание требует обновления аргументов и изыскания способов творческого привлечения диаспоры, как до, так и после выборов, рекомендует политолог.

Дополнительным стимулом для мобилизации голосов диаспоры на выборах 2019 года может стать повышение осведомлённости диаспоры о геополитических рисках, подчёркивает Дионис Ченуша. Как искажение европейской интеграции, так и переориентация страны на Восток, будучи весьма вероятными сценариями, породят проигравших, среди которых окажутся и мигранты. Поэтому диаспоре следует пользоваться электоральной философией и платформами образца 2016 года при голосовании за рубежом и для мотивирования избирателей внутри страны, заключает политолог.