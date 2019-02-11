Работодатели могут подать заявку на субсидирование, если они трудоустраивают лиц из групп риска

Работодатели, которые предлагают работу лицам с ограниченными возможностями, освобожденным из мест заключения или жертвам торговли людьми, могут обратиться за государственными субсидиями, чтобы частично компенсировать заработную плату. Как передает IPN, положения Закона о содействии занятости и безработице вступают в силу 10 февраля, через шесть месяцев после его публикации в Monitorul Oficial (10 августа 2018 года).

Субсидия на заработную плату предоставляется на шесть месяцев и составляет 30% от среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год. Субсидированием заработной платы смогут воспользоваться также работодатели, которые предлагают работу безработным в возрасте 50 лет и старше, жертвам домашнего насилия и людям, борющимся с употреблением наркотических или психотропных веществ после социально-психологической реабилитации.

Субсидии предоставляются только безработным, которые зарегистрированы и направлены территориальными структурами Национального агентства по трудоустройству. Работодатель имеет право на получение субсидий для каждого работающего лица только один раз в течение 36 месяцев подряд.

Работодатели обязуются поддерживать трудовые отношения с работником в течение не менее 12 месяцев со дня окончания периода, в котором они получили субсидии. Если он расторгает договор до истечения срока, он обязан возместить субсидии, за исключением случаев, когда работник нарушил трудовую дисциплину.

Работодатели, которые будут создавать или адаптировать рабочие места для людей с ограниченными возможностями, смогут получить единую субсидию для каждого адаптированного рабочего места. Субсидия покрывает 50% расходов, которые несет работодатель, но не может превышать десяти среднемесячных зарплат по экономике за предыдущий год. Работодатель обязан сохранить созданное или адаптированное рабочее место не менее 36 месяцев.

В случае увольнения или отставки лица с ограниченными возможностями до 36 месяцев работодатель обязан нанять, по крайней мере, на оставшийся период, другого безработного лица с ограниченными возможностями, направленного Территориальным агентством по трудоустройству. Если он этого не сделает, ему придется вернуть деньги обратно.